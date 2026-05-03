Русия е получила повече пари от скъпия петрол и спря да продава злато

Преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че приходите, които Русия получава от по-високите цени на петрола на световните пазари не трябва да бъдат надценявани, припомня "Комерсант". Изданието цитира и интервю за "Вести" на руския финансов министър Антон Силуанов, според когото за двата месеца Русия е получила допълнително към 200 млрд. рубли (2,6 млрд. долара).

Според изчисленията на Международната агенция за енергия (МАЕ) обаче през март приходите от продажбата на петрол и природен газ се увеличават до малко над 19 млрд. долара, или с 9,7 млрд. долара повече спрямо февруари. Това увеличение се дължи на кризата в Близкия изток, сочат още анализите на агецията.

В края на март и през април обаче Украйна нанесе серии от удари по терминали за износ на петрол, както и по рафинерии в Русия. Най-засегнат е един от най-големите терминали, собственост на "Транснефт" в Туапсе. Според публикации в социалните мрежи той и близката рафинерия, която е част от активите на "Роснефт" са претърпели значителни щети и възстановяването им няма да е лесно.

"Комерсант" припомня, че за първото тримесечие приходите от продажбата на петрол са намалели с 45,4% до 1,4 трилиона рубли (18,7 млрд. долара). Официалните данни на финансовото министерство показавта, че ръстът в началото на 2026 година се забавя до 1,8%, а бюджетният дефицит вече достига 4,6 трилиона рубли (61,3 млрд. долара).

В отчета си за изпълнението на бюджета за първото тримесечие институцията отбеляза още, че от 1 март до 1 юли са спрени продажбите на злато и валути, с които се покриваше дефицита.

Министерството съобщи, че причината за формиране на този дефицит са изплатени предварително разходи. Приходите през първото тримесечие намаляват с повече от 8% до 8,3 трилиона рубли.