САЩ отказват доставки на ракети Tomahawk и оставят Европа беззащитна

През миналата седмица американският президент Доналд Тръмп съобщи на канцлера Фридрих Мерц, че ще изтегли част от контингента си в Германия. Според медийни публикации това изявление е изненадало Пентагона, но малко по-късно институцията съобщи за изтегляне на 5000 войници, без да дава повече подробности.

В НАТО и Конгреса съобщиха, че чакат уточнения, като все още имат очаквания, че става въпрос просто за дислоциране на военните в Европа, а не за изтеглянето им. Преди ден полският премиер Доналд Туск обаче коментира, че няма съобщения, че тези 5000 души ще бъдат изпратени към страната му.

САЩ имат повече от 80 хил. войници в Европа и най-голям е броят им Германия - над 35 хил. Според анализатори намаляването на контингента и отказът от базите там ще отслабят не само защитата на Европа, но и позициите на САЩ в региона. По тази причина и конгресмени, дори и от Републиканската партия, заявиха, че изтеглянето не е от стратегически интерес за Вашингтон.

Едно от съобщенията от САЩ обаче е директна заплаха за Европа. Според публикация във Financial Times Вашингтон не само ще изтегли военните си, но и няма да изпълни обещани доставки на оръжия, включително и далекобойните ракети Tomahawk, чието разполагане в Германия беше договорено между Олаф Шолц и Джо Байдън. Това решение беше много внимателно претеглено от Берлин, който всячески се опитваше да избегне ескалация с Москва.

Шолц тогава отбеляза, че това е отговорът на Германия на разположените в Калининград установки за ракети "Кинжал" и балистични ракети "Искандер", които могат да достигнат до Берлин.

Фридрих Мерц потвърди в интервю за ARD, че Берлин действително няма да получи ракетите, защото САЩ нямат достатъчно в запас заради войната в Иран. На този етап няма отстъпление на САЩ от "ядреното сдържане" в зоната на НАТО, заяви още германският канцлер.

В интервюто си Мерц каза още, че няма нищо извънредно в изтеглянето на петте хиляди американски войници - това е контингентът, който Байдън временно изпрати в Европа за подсилване на фланговете на НАТО след началото на войната в Украйна, и от известно време се е дискутирало изтеглянето му. Сега изявленията са направени "малко драматично", но то "не е нищо ново".

Типично за Тръмп - без план

FT твърди също, че вече има съобщения за забавени доставки на друго въоръжение, включително и ракети за HIMARS за Полша, Великобритания и Прибалтийските страни, заради намалените запаси от оръжия. Пентагонът не е предоставил график на изтеглянето на критични за Европа системи - за ПВО, разузнаване и т.н., което изнервя европейците, защото така нямат представа кое производство да приоритизират.

Военни анализатори в Германия казват, че всичко това изглежда типично за Тръмп - всичко се прави хаотично и без план, което оставя големи дупки в отбраната на континента.

Липсата на далекобойните ракети Tomahawk остава Европа уязвима, защото няма собствен аналог. Германският министър на отбраната Борис Писториус коментира през уикенда, че отдръпването на САЩ е очаквано. Но анализатори коментират, че все пак Европа не е готова и скоростта за разработване на еквивалент на далекобойните ракети рязко трябва да се ускори. Тези ракети се разглеждат най-вече като мярка за сдържане срещу удари - основно от Русия, която публично разполага с няколко вида ракети, чийто обсег обхваща почти целия континент.

Ракетите Tomahawk се оказаха любимото оръжие на Доналд Тръмп, пише Bloomberg. Ракетите с обхват от около 1000 км се използват масово при ударите на САЩ в Близкия изток и Нигерия. Според източници на агенцията преди войната в Иран САЩ са имали към 4000 ракети от всички разновидности, включително и по-старите модели, в резерв. През 2025 година са произведени 100, а 240 стари ракети са модернизирани до най-новия стандарт.

В Иран са изразходени ракети за няколко години напред, казват още източниците на Bloomberg. Производителят RTX съобщи, че ще увеличи производството, но това може да отнеме години.

От 2021 година досега Военноморските сили на САЩ са купили общо едва 322 ракети Tomahawk, като през 2019 г., 2024 г. и 2025 г. не са купени нови ракети от този вид.