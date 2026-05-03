Доналд Тръмп разбива вероятно завинаги съюз, изграден от няколко поколения

В Европа все по-малко се надяват, че американският президент Доналд Тръмп отново ще бъде техен съюзник, пише в коментар американското издание Politico. В него се отбелязва, че в момента фокусът на Вашингтон е изцяло насочен към Иран, а европейските съюзници вече и не очакват да се върне обратно към Украйна, дори и след края на войната.

В коментар The New York Times също отбелязва разрива и допълва, че може би малко американци си дават сметка колко дълбок всъщност е той. Според изданието съвсем логично е европейците да приемат, че Тръмп изразява мнението на американците, които му дадоха втори мандат, макар и да видяха изолационната му политика в първия. А това означава, че дори и след края на управлението на Доналд Тръмп, връзката между Европа и САЩ, градена от поколения, може да се окаже завинаги прекъсната.

Пред Euronews бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен го описва ясно. "От детството си приветствах САЩ, виждах ги като естествен лидер на свободния свят", коментира той и допълва, че за Европа е болезнено да заключи, че трябва да намали зависимостта си от САЩ, но това е реалността днес.

А американският президент също не спира да заплашва Европа (например с анексирането на Гренландия), шокира Пентагона с изявленията си за изтегляне на американски военни от Германия, заплаши с 25% мита за европейските автомобили (след като се договори за 15% през миналата година), както и проведе нов разговор с руския президент Владимир Путин, в който обсъдиха временно примирие за 9 май, но и досега - без да съобщават нищо официално на Украйна.

Доскоро всичко това би предизвикало кризсни срещи и разговори на европейските лидери, пише още Politico и допълва, че сега такива липсват. Председателят на комисията по търговия в Европейския парламент Бернд Ланге коментира по повод митата, че те само показват "колко ненадежден" партньор са САЩ, отбелязва и Sky News. Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус пък посочи, че изтеглянето на американските военни от Европа е очаквана стъпка.

Всъщност европейците вече не се опитват да омилостивят САЩ (както правеха доскоро, приемайки критиките и увеличавайки разходите за отбрана в НАТО), а започват да сформират свой Европейски отбранителен съюз. В него те ще разчитат на други страни - Норвегия, Великобритания и Украйна.

САЩ не се сещат за Украйна

Според източник на Politico от Белия дом темата за Украйна е била забравена до обаждането на Путин. Преговарящите Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също са заети с темата Иран и въпреки заявките по-рано през април, че ще посетят Киев, такава визита не се задава.

В същото време в Европа стават все по-решителни да подкрепят Украйна, пише още американското издание, разговаряйки и с европейски дипломати.

Украйна също все по-малко разчита на Вашингтон и дори при последните си две посещения в чужбина - в Турция и в Азербайджан, украинският президент Володимир Зеленски коментира възможно посредничество за провеждане на мирни преговори. Повече от година след скандала в Овалния кабинет той се опитваше да изглади отношенията си с Вашингтон.

В Украйна доверието към САЩ намалява съществено - Киевският международен институт по социология отбелязва, че през април едва 27% от украинците вярват, че гаранциите за сигурност, които ще им даде САЩ, ще бъдат работещи. През януари този процент беше 39%. Със 17 пункта е намаляло доверието и като цяло за подкрепата от САЩ - до 40%.

Това се случва на фона с коментарите на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който заяви, че е много горд, че помощта на САЩ за Украйна е спряна. В интервю за Newsmax преди седмица Володимир Зеленски обаче припомни Студената война, както и че САЩ и Русия не са съюзници, а винаги ще бъдат врагове.

Европа в търсене на нови съюзници

На 4 и 5 май в Ереван ще се проведе срещата на Европейската политическа общност под мотото "Изграждане на бъдещето - единство и стабилост в Европа", съобщават от Европейския съвет. В него ще участват 27 -те държави от общността (България ще бъде представлявана от президента Иляна Йотова) и представителите на 19 съседни държави, сред които Норвегия, Великобритания и Украйна , но също така и държавите от Западните Балкани,Грузия и Азербайджан.

За първи път на тази среща е поканен неевропейски лидер и това не е американският президент, а премиерът на Канада Марк Карни. Той предизвика силен интерес в Давос със своята реч за новите геополитически реалности, а през последната година демонстрира много близки отношения с Европа. Карни, който беше гуверньор на Английската централна банка, оказва и голяма подкрепа за Украйна.

И въпреки това в Европа все още смятат, че САЩ имат достатъчно влияние, за да бъде сложне край на войната в Украйна. Но очакват друг подход - да видят американските преговарящи не само в Москва, но и в Киев, продължаваща военна и разузнавателна помощ, както и да предостави гаранции за Украйна.