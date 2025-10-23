Зеленски: Tomahawk има и в Европа и сме в контакт с тези държави

Далекобойни ракети Tomahawk има и в Европа и ние вече сме в контакт с тези държави, коментира по време на своето изказване през Европейския съвет украинския президент Володимир Зеленски. Малко по-късно пред журналисти в Брюксел той поясни, че Украйна няма такива ракети, "но всеки ден се случва нещо ново и утре може и да има".

Досега Украйна не е използвала американски ракети за далекобойни удари по Русия, заяви още украинският президент. За тях се използват изключително ракети и дронове, произведени в Украйна."Използвали сме различни далекобойни възможности, но те са били на територията на бойните действия. Крим и Югът са украински временно окупирани територии", допълни още Зеленски.

Една от основните теми на днешния съвет беше подкрепата за Украйна и използването на руските активи, които се съхраняват в белгийската компания Euroclear. Белгийският премиер Барт де Вебер съобщи преди началото на съвещанието, че все още не вижда правни основания за предаването на парите на Украйна дори и под формата на репарационен заем.

Според европейското издание Politico по време на разговорите в залата европейските лидери са му оказали натиск да се съгласи с предложението на Европейската комисия, което предвижда Украйна да получи 140 млрд. евро от руските активи под формата на заем, който ще бъде върнат, ако Русия се съгласи да плати за нанесените щети по време на войната.

Русия трябва да плати за войната, която започна на нашата земя, кометира Зеленски пред журналисти и призна, че след дълги дискусии все още няма решение за тези пари. Според него в Кремъл се страхуват, че решението за замразените активи ще обедини ЕС. "Европа се нуждае от общ голям арсенал, за който Русия да знае и част от него може да бъде разположен в Украйна", заяви украинският лидер по повод ограничаване на заплахите, идващи от Москва.

По време на заседанието на Съвета украинският президент предложи тези пари "да работят" и за Украйна, и за Европа, като Киев може да ги използва да финансира собственото си производство и да купува европейско оръжие, както и при определени условия - американско. Украйна има три пъти по-голям капацитет да произвежда оръжия, но няма достатъчно средства за това, каза още Зеленски.

Преди ден Украйна подписа споразумение с Швеция за покупката на поне 100 изтребителя Gripen, които да бъдат част от стратегическата въздушна отбрана на Украйна.

По време на срещата европейските лидери са взели политечско решение финансовота подкрепа да продължи, анонсира още Зеленски.