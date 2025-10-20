Бойните действия се ожесточават, но настъплението на Русия в Украйна изглежда спряло

В третата седмица на октомври Русия е окупира 14 кв. км украинска територия, сочат данни на украинските военни. В същото време бойните действия, особено в Покровското и съседните направления, се ожесточават и на няколко пъти в последните дни Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщава в своите сводки за над 200 бойни сблъсъка на ден.

От началото на октомври Русия е превзела 143 кв. км, което показва значително забавяне спрямо летните месеци, когато на ден руските военни окупираха 20-22 кв. км на ден, посочва украинският военен анализатор Олександър Коваленко.

Според него причините са различни, но една от тях е влошаването на времето, което затруднява летните атаки на щурмовите групи, придвижващи се пеша или с мотори. Вижда се и известно изтощение - боевете в направления като Часов Яр, опита за пробив в Днипропетровска област и в Сумска област намаляват и активни остават най-горещите точки - Покровското и съседните направления.

Според украинския Център за отбранителни стратегии има лоша координация между армейските части на руснаците в Добропиля, което помага за настъплението на украинските военни в региона. Именно контраатака на полка "Азов" тази зона се смята за причината за намаляване на активността в други направления на фронтовата линия.

По данни на ВСУ на 19 октомври са регистрирани 168 бойни сблъсъка, като почти половината от тях (82) са в Покровското и Олександривското направление. Интензивни са битките и в Костянтинивското направление (бившето Торецко), където има данни за 24 битки. Съобщава се и за 10 сблъсъка в Харковска област и опити на руските части да преминат през река Вовчанск.

Руски военни наблюдатели съобщават за лоша организация и слаба подготовка на военните части в Курска област, което затруднява пълното прочистване на региона от украински военни. ВСУ отбелязва 13 бойни сблъсъка в това направление.

Русия е извършила и 74 въздушни атаки със 165 управляеми авиационни бомби, както и 4900 артилерийски обстрела. Използвани са 5500 fpv-дрона по позиции на фронта и близките населени места..

Институтът за изучаване на войната (ISW) не потвърждава изявленията на назначения от Москва губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, според когото започва операция по връщането на Херсон, посочвайки че подобна операция би изисквала и много по-голям брой военни, които да преминат през р. Днепър. Руски военни кореспонденти също не съобщават за настъпление към Херсон, но отбелязват за увеличаване на натиска в Запорожка област.

Зеленски: Връщаме Русия към реалността

"Удържаме ситуацията", коментира украинският президент Володимир Зеленски ситуацията на бойното поле в своето вечерно обръщение за 1334-ия ден от началото на войната. Той обърна внимание и на далекобойните удари, които стават по-точни и достигат все по-далеч. "На всеки ден-два украинските дронове атакуват рафинерии.Това работи за връщането на Русия към действителността", посочи той.

Казахстан потвърди спирането на един от най-големите газопреработвателни заводи в Русия - в Оренбург, който беше ударен от украински дронове в нощта срещу 19 октомври. Украйна съобщи и за поражения по рафинерията в Самарска област в същата нощ.

Русия не спира атаките въпреки изявленията за желанието да бъде спряна войната и масирано атакува Одеса и областта с балистични ракети тази нощ. Данните на ВВС показват също и изстреляни авиациони бомби по близките до фронта населени места. Има съобщения за поражения по подстанция в Сновск (Черниговска област), както и в Харковска област.

Сводката на ВВС сочи за три балистични ракети "Исканедр -М" или севернокорейския им еквивалент KN-23, както и 60 ударни дрона, с които са атакувани цели на територията на Украйна. Системите за ПВО са унищожили 38 дрона.

Украйна призова европейските партньори за средства за ПВО

През предстоящата седмица ще се водят преговори с европейските партньори за увеличаване на средствата по програма PURL, по която Европа купува американски оръжия и ги предава на Украйна. Искането на Киев е за подкрепа за покупката на средства за противовъздушна отбрана, посочи още в своето обръщение Зеленски. Той уточни още, че пред финализиране е споразумение за оръжия и отбранителни технологии, но не даде повече подробности.

След срещата си с Доналд Тръмп украинският президент съобщи пред медии, че имат споразумение да не коментират публично далекобойни ракети, които може да предаде САЩ на Украйна.

Дроновете прехващачи на Украйна вече променят правилата

Business Insider отбелязва, че разработките на украинските дронове прехващачи вече дават добри резултати за защита. Изданието коментира, че първоначално технологията е била разработена за унищожаване на разузнавателни дронове, но заради липсата на достатъчно средства за защита и масираните въздушни атаки от септември 2024 година насам са принудили украинците да ги пригодят към ударните дронове Shahed.

Първоначално никой не е приемал сериозно идеята, че fpv-дрон може да унищожи летящ високо и със скорост над 200 км/ч дрон, казват украинските разработчици. Сега обаче се произвеждат над 1000 такива дрона на денонощие и Украйна е гогова да сподели технологията със своите съюзници. В момента тези дронове се управляват от оператори (в много тясна координация с работещите с радарите военни) и имат броени минути, за да свалят летящите дронове. Успехът зависи и от уменията на операторите и от добрата работа на хората на радарите, които трябва да фиксират и проследят движението на дроновете.

Работи се за автономни системи, които да облекчат процеса и които да се справят и с реактивните дронове, които междувременно разработва Русия.

Русия отново поиска да получи Донбас без бой

"Няма да дадем нищо на врага, няма да простим", заяви още Володимир Зеленски след връщането си от САЩ. Медийни публикации сочат, че руският президент Владимир Путин отново е поискал предаването на Донбас в замяна на отстъпки в Запорожка и Херсонска област. ISW уточнява, че не става ясно дали става въпрос за окупирани части или частите, за които Москва претендира. Тези коментари обаче противоречат на заявленията на Салдо или други прокремълски източници относно действията на руската армия в южните части на Украйна.

Руски военни кореспонденти не приемат изявленията на Володимир Зеленски пред NBC за прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновението и след това мирни преговори.

Публикация във Financial Times твърди, че американският президент Доналд Тръмп е поискал Зеленски да се съобрази с руското искане, защото заплахата е, че Украйна ще бъде унищожена. По-късно обаче пред журналисти на борда на самолета на път за Вашингтон след уикенда той отново призова войната да бъде прекратена "там, където е" и допълни ,че не е обсъждал предаването на земя с украинския президент.

Според ISW отдаването на Донбас ще позволи подновяване на войната при много по-изгодни условия за Русия и е нещо, което не се приема сред украинците.

Най-голямата държава в света няма нужда от "още няколко километра", заяви и украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред NBC след срещата си с Тръмп. "Войната е за нашата независимост", допълни още той.

Будапеща е грешното място за преговори за войната в Украйна

Будапеща е грешното място за среща, на която да се обсъди войната в Украйна, пише в коментар Forbes. Изданието припомня 1994 година и подписването на Меморандума от Будапеща, с който Украйна предава своето ядрено оръжие на Русия в замяна на гаранции за сигурност, а посредници са САЩ и Великобритания. По-късно към гарантите за изпълнението се присъединяват и Франция и Китай - също ядрени държави.

Ако Русия не спази своето обещание от 1994 година, какво ще гарантира, че този път ще го направи, пише изданието и допълва, че среща в унгарската столица не бива да бъде допускана и то не само заради символизма. От правна гледна точка руският президент е издирван за военни престъпления от Международния наказателен съд в Хага и всяка държава, подписала Римския статут (почти всички европейски държави), трябва да съдейства за неговото задържане.

По данни на анализи ЕС е платил 160 млрд. евро за защита на Украйна и демокрацията, а ще трябва да опъне червения килим и да посрещне този, който нападна Украйна и не се интересува от демократичните принципи. "И не става въпрос само за украинската територия, а за това дали правото все още има значение за всички нас - дали нормите, договорите и общите ценности все още се зачитат", пише още Forbes.

ЕС обсъжда 19-ия пакет със санкции срещу Русия

Министрите на външните работи на страните от ЕС ще дискутират 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Според източници на Ройтерс Австрия е оттеглила своето вето за мерките. Виена се надяваше на вдигане на част от санкциите, за да може да бъде продадено руското звено на Raiffeisen Bank.

Мерките са насочени към петролния сектор на Русия, включително и т.нар. "сенчест флот".