Пентагонът позволи доставката на Tomahawk за Украйна, крайното решение е на Тръмп

Американското Министерство на войната, както наскоро беше преименувана институцията, е разрешило доставките на ракети Tomahawk за Украйна, пише CNN. Крайното решение обаче е на президента Доналд Тръмп.

Преди седмици по време на среща с украинският президент Володимир Зеленски Тръмп обясни, че това е много мощно оръжие Използването му обаче изисква обучение на персонала, което отнема повече от шест месеца. Нещо повече - самите САЩ се нуждаят от тези ракети. Зеленски отбеляза след срещата, че двамата са обсъждали и други "далекобойни възможности", но са се разбрали да не го обсъждат публично, за да не предизвиква ескалация.

Русия обаче използва масирано дронове и ракети по енергийни обекти в Украйна. По-рано днес Ройтерс съобщи, че по данни Киев Русия е използвала и забранена ракета със среден обсег, заради която САЩ се изтеглиха от споразумение за разоръжаване, подписано през 1987 година.

По време на разговор с журналисти в Киев Зеленски обърна внимание още, че Русия планира заполагането на ракети"Орешник" в Беларус и показа на карта застрашените зони в Западна Европа. Президентът на Беларус Александър Лукашенко беше категричен, че би използвал тези ракети при заплаха. "Ще седнем с (президента на Русия Владимир - б.р.) Путин , ще вземем решение и ще ударим", каза той, цитиран от агенция "Белта".

Tomahawk обикновенно е с морско изстрелване, което е проблем, защото Украйна няма свой военноморски флот след окупацията на Крим. Страната успя да наложи контрола над водите в Черно море благодарение на морските дронове. Според източници на CNN обаче украинските инженери имат достатъчно умения да разработят решение. Това вече се е случило с ракетите Storm Shadow, които Украйна получи от Великобритания.