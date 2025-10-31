IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Пентагонът позволи доставката на Tomahawk за Украйна, крайното решение е на Тръмп

Русия ще разположи "Орешник" в Беларус до края на годината, а Лукашенко заплаши Европа с удари

20:03 | 31.10.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Американското Министерство на войната, както наскоро беше преименувана институцията, е разрешило доставките на ракети Tomahawk за Украйна, пише CNN. Крайното решение обаче е на президента Доналд Тръмп.

Преди седмици по време на среща с украинският президент Володимир Зеленски Тръмп обясни, че това е много мощно оръжие Използването му обаче изисква обучение на персонала, което отнема повече от шест месеца. Нещо повече - самите САЩ се нуждаят от тези ракети. Зеленски отбеляза след срещата, че двамата са обсъждали и други "далекобойни възможности", но са се разбрали да не го обсъждат публично, за да не предизвиква ескалация.

Русия обаче използва масирано дронове и ракети по енергийни обекти в Украйна. По-рано днес Ройтерс съобщи, че по данни Киев Русия е използвала и забранена ракета със среден обсег, заради която САЩ се изтеглиха от споразумение за разоръжаване, подписано през 1987 година.

По време на разговор с журналисти в Киев Зеленски обърна внимание още, че Русия планира заполагането на ракети"Орешник" в Беларус и показа на карта застрашените зони в Западна Европа. Президентът на Беларус Александър Лукашенко беше категричен, че би използвал тези ракети при заплаха. "Ще седнем с (президента на Русия Владимир - б.р.) Путин , ще вземем решение и ще ударим", каза той, цитиран от агенция "Белта".

Tomahawk обикновенно е с морско изстрелване, което е проблем, защото Украйна няма свой военноморски флот след окупацията на Крим. Страната успя да наложи контрола над водите в Черно море благодарение на морските дронове. Според източници на CNN обаче украинските инженери имат достатъчно умения да разработят решение. Това вече се е случило с ракетите Storm Shadow, които Украйна получи от Великобритания.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 20:03 | 31.10.25 г.
войната в Украйна tomahawk ракетни обстрели Орешник
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 0
aldy
преди 12 минути
Фейк след фейка. Нищо вярно няма в твърденията на мисирите и мисирките.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 4
RoyBatty
преди 1 час
Лудост! Чиста лудост! ... Тръмп е слаб и ще одобри и той. .. Единственото което спира началото на процеса на започване на трета световна война е че няма не-труден начин за изстрелване на томахоци от Украйна... Но разпада на дипломацията, и на разума е очевиден!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още