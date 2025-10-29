Владимир Путин използва старите си ракети, за да изпраща нови заплахи към САЩ

Руският президент Владимир Путин съобщи за успеха на подводния дрон с ядрен заряд, толкова мощен, че може да предизвика цунами, което да нанесе сериозни поражения. Дронът се нарича "Посейдон" и е поредното "оръжие чудо" и без аналог по света, представено в последните дни. През уикенда, облечен във военна униформа (за трети път от началото на пълномащабната война в Украйна), руският президент Владимир Путин прие доклад на своя главнокомандващ ген. Валерий Герасимов за изпитание на ракетата "Буревестник". С ядрения си двигател тя е прелетяла 14 хил. км за 15 часа, отбеляза генералът, а руският президент я определи като "без аналог" и нареди да бъде изградена инфраструктурата за нейното използване.

За рекатата не се знае много, но тя беше анонсирана за първи път през 2018 година. Също тогава се заговори и за "Посейдон" - според данни на Пентагона това е торпедо с дължина 20 м и дълбочина на движение до 1000 м. То може да измине 10 хил. км.

През май 2022 година Euronews съобщи, че по руската държавна телевизия дронът е представен като способен да изтрие от Великобритания заради покрепата към Украйна. Идеята му изглежда подобна на "Буревестник" - да бъде разположено някъде на дъното и активирано, когато се налага. Смисълът на ядрените двигатели на "Буревестник" са да бъде изстреляна и да остане във въздуха, докато не бъде насочена към дадена цел.

Военни анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, дават своето мнение за "Буревестник", определяйки я по-скоро като политическо, а не стратегическо оръжие и изразяват своето недоумение от ракетата. Те засякоха активност около мястото, обявено за тест, но реално няма друго потвърждение, че той е бил успешен и дори, че се е случил. Ако параметрите, които представи Гересимов, са реални, то "Буревестник" е остаряло в много отношения оръжие. Най-вече впечатление прави дозвуковата скорост и то в момент, в който Украйна сваля успешно крилатите ракети с подобни параметри.

Въпросителни повдига и ядреният двигател, който улеснява откриването на ракетата, а множеството му системи за задвижване, които трябва да бъдат в пълен синхрон, увеличава вероятността за провал на "Буревестник". В момента, в който двигателят бъде запален, ще знаем за ракетата, казват американските анализатори. Това означава, че ракетата може да бъде атакувана и потенциало унищожена преди да достигне целта си.

Но тестът и ракетата имат едно предимство, което е директен сигнал към САЩ - ниската височина, на която се движи, което на теория означава, че може да мине под радарите на противовъздушната отбрана и любимия проект на Доналд Тръмп - "Златен купол". Или с други думи - тестът е директно предупреждение за Вашингтон, а според анализите на WSJ причината е, че може да даде коз в ръцета на Кремъл при преговорите за договорите за контрол върху въоръжението, когато бъдат подновени.

Русия търси подобни лостове още от 2002 година, когато САЩ се изтеглиха от програмата срещу балистични ракети през 2002 година. Тогава във Вашингтон искаха да подсилят защитата си след терористичните атаки през септември 2001 година.

Ракетата не е никак нова - за първи път беше представена през 2018 година (под формата на анимация, показваща ракета, която лети от Южния полюс към бреговете на САЩ) по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Но всъщност САЩ са разработвали подобна програма през 50-те години на миналия век. Тогава обаче са я изоставили и са се насочили към балистични ракети, оценявайки ги като по-бързи, а полетът им - по-висок.

Реалността е, че тестовете на "Буревестник" доскоро бяха неуспешни, разказват военните експерти пред WSJ. Ракетата се е задържала само няколко минути във въздуха, а един от тях се свързва смъртта на петима руски ядрени експерти в полигон във вътрешното Бяло море на Северния ледовид океан.

Нещо повече - тестовете не направиха голямо впечатление на Доналд Тръмп. Той заяви, че Путин трябва да се съсредоточи в прекратяването на войната в Украйна, а не да тества ракети. Допълни също, че до бреговете на Русия е разположена американска подводница, "която не е нужно да изминава 8000 мили".