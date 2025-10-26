Русия изпита успешно новата си ядрена крилата ракета "Буревестник"

Русия изпита успешно своята ядрена крилата ракета „Буревестник“, оръжие с ядрена способност, което според Москва може да избегне всякаква отбранителна система, и страната ще пристъпи към разполагане на оръжието, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.

Най-висшият руски генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, уведоми Путин, че ракетата е изминала 14 хил. км и е останала около 15 часа във въздуха, когато е била изпитана на 21 октомври.

Русия твърди, че 9M730 Буревестник, наричана SSC-X-9 Skyfall от НАТО, е „непобедима“ за настоящите и бъдещите противоракетни системи, с почти неограничен обсег и непредсказуема траектория на полета.

„Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава“, каза Путин, облечен в камуфлажна униформа, по време на среща в командния пункт с генералите, които ръководят войната в Украйна, според изявление, публикувано от Кремъл в неделя.

Путин заяви, че преди време руски специалисти му казали, че това оръжие е малко вероятно да бъде създадено, но сега, според него, „решаващите изпитания“ са приключили.

Той уведомил Герасимов, че Русия трябва да разбере как да класифицира оръжието и да подготви инфраструктурата за разполагането на „Буревестник“.

Герасимов заяви, че ракетата е летяла на ядрена енергия и че това изпитание е било различно, тъй като е прелетяла голямо разстояние, въпреки че обхватът ѝ е бил практически неограничен. Той допълни, че ракетата може да победи всяка противоракетна система.

В сряда Путин наблюдава изпитание на стратегическите ядрени сили на Русия по суша, море и въздух, за да провери тяхната готовност и командна структура.

„Така наречената модерност на нашите ядрени сили за възпиране е на най-високото ниво“, заяви Путин, по-високо от всяка друга ядрена сила.

Русия и САЩ притежават заедно около 87% от световните запаси от ядрени оръжия, достатъчно, за да унищожат света многократно. Русия има 5459 ядрени бойни глави, а САЩ разполагат с 5177, сочат данни на Федерацията на американските учени.

„Стратегическите сили са способни да гарантират напълно националната сигурност на Руската федерация и на Съюзната държава“, каза Путин.

Ключови факти за „Буревестник“

Ройтерс публикува някои ключови факти за ракетата „Буревестник“. Това е крилата ракета с ниска височина на полета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, а е и с ядрено задвижване.

Путин, който за първи път разкри проекта през март 2018 г., заяви, че той има неограничен обхват и може да избегне американските противоракетни системи. Но някои западни експерти поставят под съмнение стратегическата му стойност, като твърдят, че той няма да добави способности, които Москва вече не притежава, и може да излъчва радиация по траекторията си на полет.

Ядреното задвижване на ракетата е проектирано така, че да ѝ позволява да лети много по-надалеч и по-дълго от традиционните турбореактивни или турбовентилаторни двигатели, ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. То може да ѝ позволи „да се задържи“ във въздуха за по-дълго време преди да порази мишена. Nuclear Threat Initiative, американска организация с идеална цел в областта на сигурността, твърди, че ракетата има възможност да остане във въздуха с дни. „В експлоатация „Буревестник“ ще пренася ядрена бойна глава (или бойни глави), ще обикаля земното кълбо на ниска височина, ще избягва противоракетната отбрана и ще се измъква от терена. И ще пуска бойната глава(и) на трудно предмидимо място или места“, се казва в доклад на организацията от 2019 г.

Някои западни експерти твърдят, че подзвуковата скорост на „Буревестник“ би я направила забележима и колкото по-дълго остава във въздуха, толкова по-уязвима би станала. В отговор на това руският военен експерт Алексей Меонков написа през 2019 г., че ролята на „Буревестник“ ще бъде да унищожи „остатъците“ от командните пунктове на врага, военните бази, заводите и електроцентралите му, след като Русия вече е изстреляла междуконтинентални балистични ракети, като до този момент системите за противовъздушна отбрана на противника ще бъдат неспособни да ги спрат. Той допълни, че „Буревестник“ ще „върне агресорските страни в каменната ера“, като довърши унищожаването на тяхната военна и гражданска инфраструктура.

Международният институт за стратегически изследвания, цитирайки специализирано руско военно издание през 2021 г., заяви, че „Буревестник“ ще има теоретичен обсег до 20 хил. км, така че може да бъде базирана навсякъде в Русия и да поразява мишени в САЩ.

Същото руско издание посочва, че теоретичната височина на ракетата е само 50 до 100 м, което е много по-ниско от височината на крилата ракета с конвенционално задвижване, което би затруднило откриването ѝ от радарите за противовъздушна отбрана.

Доклад от 2020 г. на Националния център за въздушно-космическо разузнаване на военновъздушните сили на САЩ посочи, че ако Русия успее да въведе „Буревестник“ в експлоатация, това ще даде на Москва „уникално оръжие с междуконтинентален обсег“.

Експерти считат, че тя ще бъде изстреляна във въздуха от малка ракета с твърдо гориво, която ще задвижи въздух в двигател, съдържащ миниатюрен ядрен реактор. Прегрелият и вероятно радиоактивен въздух ще бъде изхвърлен, осигурявайки тяга напред.

Според западни експерти „Буревестник“ има лоши резултати от изпитанията, като в миналото е претърпявала множество неуспехи. През 2019 г. най-малко пет руски ядрени специалисти загинаха при взрив и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море, а източници от американското разузнаване изразиха подозрения, че това е било част от изпитване на „Буревестник“. Путин връчи на вдовиците им най-високите държавни награди, като заяви, че оръжието, което са разработвали, няма еквивалент в света макар да не го назова. Руският президент обяви успешно изпитание на ракетата през октомври 2023 г.

Двама американски изследователи заявиха през 2024 г., че са установили вероятното място за разполагане на ракетата до съоръжение за съхраняване на ядрени бойни глави, наречено „Вологда 20“ или "Чебсара". Мястото се намира на 475 км северно от Москва.

Три жертви и 30 ранени при руски атаки в Украйна

Трима души са загинали, а други 30 са били ранени, включително шест деца, в Киев, след като руски ракети и дронове удариха обекти в Украйна през нощта, включително инфраструктурни и енергийни обекти, съобщиха украински официални представители, цитирани от Ройтерс.

Атаката е предизвикала множество пожари и е нанесла щети на жилищната инфраструктура, включително детска градина, заявиха представители на града.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при атаката са били разрушени две високи жилищни сгради, като седем от пострадалите, включително две деца, са били откарани в болници в града.

„Тези удари отново бяха насочени към нашата гражданска и енергийна инфраструктура“, каза премиерът Юлия Свириденко в социалната мрежа Х. „Сега Русия се опитва да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне с настъпването на зимата“, допълни тя.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руските ракети и дронове са атакували също енергийната мрежа, железопътни линии и жилища в Днипро, Харков и Суми.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с представители на страните от „коалицията на желаещите“ във Великобритания, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства американските санкции срещу Русия, като начин да бъдат привлечени на масата за преговори.

Руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че нощните атаки са били насочени срещу предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна и обекти от енергийната инфраструктура, които поддържат нейните операции.

Руското министерство на отбраната заяви отделно, че силите му са свалили 121 украински дрона през нощта, включително седем, които летели към Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките подчертават значението на противовъздушните системи Patriot в защитата на украинските градове от продължаващите руски атаки.

„Само от началото на тази година Русия е изстреляла около 770 балистични ракети и над 50 ракети „Кинжал“ срещу Украйна“, написа Зеленски в „Телеграм“.

„Тъкмо поради такива атаки обръщаме специално внимание на системите Patriot, за да можем да защитаваме градовете си от този ужас. Много е важно партньорите, които притежават надлежните способности, да задействат това, което обсъждахме през последните дни“, отбеляза той в отделна публикация на английски в Х.

Системите Patriot се оказаха ефективни в унищожаването на руски балистични ракети и Украйна се стреми да подпише договор за закупуването на 25 противовъздушни системи Patriot от САЩ.

„Америка, Европа и страните от Г-7 могат да помогнат, за да гарантираме, че подобни атаки вече няма да застрашават животи“, отбеляза Зеленски в Х.

Украинските военно-въздушни сили са свалили четири от девет ракети и 50 от 62 дрона, изстреляни при атаки през нощта, съобщиха те в „Телеграм“.

Военно-въздушните сили отбелязаха пет преки ракетни удара и 12 удара с дронове срещу 11 обекта в страната.