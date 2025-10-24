"Тествано в Украйна" увеличава продажбите на бойната техника

Отговарящите за покупките в армиите на някои европейски държави, включително и Дания, имат нов индикатор за качеството на оръжието - "Тествано в Украйна", тоест в реални бойни действия, пише украинското издание Defense Express.

Властите в Латвия например отбелязват, че има случаи, когато дадено оръжие или боеприпас е определян като успешен, но в реални бойни действия се е провалил. Такъв е примерът със снарядите GLSDB, предназначени за залповите установки HIMARS и М270. Те бяха предадени на Украйна в началото на 2024 година и данните показаха, че губят битката със системите за радиоелектронна борба на Русия. Производителите съобщиха през този април, че пропускът е отстранен и ракетите вече са боеспособни.

Производителят на системите за ПВО Iris-T Diehl Defence съобщи през лятото, че ще вгради изкуствен интелект, анализиращ данните от бойното поле в Украйна, за да увеличи възможностите на своите системи да прехващат и унищожават балистични ракети.

Западни производители на оръжия също така започват съвместни предприятия с украински производители, включително и използващи техните иновации за дронове. Част от производствените мощности са в Украйна - например германската Rheinmetall вече отвори завод за барут и боеприпаси в Украйна и планира да изнесе производството си на някои от бронираните си машини в Украйна.

Шведската Saab съобщи, че ще работи съвместно с украински компании за производството на дронове и системи за противовъздушна отбрана. Преди ден беше анонсирана предстояща мащабна сделка за покупката на изтребители Gripen, разработка на компанията.

Защо Украйна избра Gripen?

По-лесни за поддръжка и експлоатация, по-евтини и по-икономични. Това са част от характеристиките на шведските изтребилите, заради които украинските ВВС са предложили стратегическата покупка, с която да бъде обновен паркът на Украйна, обявена преди ден. Според говорителя на ВВС Юрий Ихнат Gripen е много подходящ за украинските условия и може да излита и каца на прави пътни участъци и дори на неасфалтирани писти и бетонни плочи, не само на летища.

Ниската стойност на полета е предимство, което има значение и в мирно време и във време на война, допълни той в обединената информационна емисия на Украйна.

Украйна вече има американски изтребители F-16, както и няколко френски Mirage.

Американският Сенат със стъпка напред в признаването на Русия за спонсор на тероризма

Комисията по външна политика на американския Сенат (горната камара на Конгреса) прие единодушно няколко закона, касаещи Русия и войната в Украйна. В съобщение на сайта на комисията се казва, че членовете са одобрили единодушно двупартиен законопроект, задължаващ Държавния департамент да анализира вписването на Русия като държава, спонсорираща тероризма. Причината са умишлени атаки към цивилни граждани в Украйна и систематичното отвличане на украински деца и отвеждането им в Русия.

Законопроектът отразява опасенията на сенаторите относно нарушенията на правата на човека и международното право от страна на Русия, се казва още в съобщението.

През лятото на 2022 г. Сенатът прие резолюция, с която поиска Русия да бъде обявена за страна, спонсорираща тероризма, но това искане не беше подкрепено от тогавашната администрация в Белия дом.

Комисията одобри още и проект на закон за използване на лихвите от замразените руски активи в полза на Украйна, както и за санкции срещу китайски граждани и юридически лица, които подкрепят военната индустрия в Русия, чрез продажбата на стоки с възможна двойна употреба.

Русия не прави нищо под натиск

Нито една уважаваща себе си държава не върши нищо под натиск, така и ние няма да направим нищо под натиск, коментира руският президент Владимир Путин пред журналисти във видео, разпространено от Кремъл. Така той описа политическия ефект от санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" и допълни, че мерките само влошават отношенията между САЩ и Русия.

Колкото до икономическия ефект, Путин съобщи, че проблеми ще имат САЩ, не Русия, защото добиват 13,5 млн. барела петрол на ден, но потребяват 20 млн. барела, докато Русия добива 9,5 млн. барела и изнася 7,5 млн. барела дневно. Санкциите на САЩ ще доведат до поскъпването на петрола на световните пазари, а не до проблеми за бюджета на Русия, уверен е той.

Радвам се, че мисли така, нека видим какво ще стане след шест месеца, отбеляза от своя страна американският президент Доналд Тръмп.

Руският президент коментира още и пропадналата среща между него и президента на САЩ с думите, че тя е била предложена от американската страна и мястото е било избрано също от тях. "Аз се съгласих", каза Путин и уточни, че двамата са се съгласили, че ще бъде грешка, ако се срещнат и няма резултат от разговорите, затова е нужна задълбочена работа на екипите.

След разговор между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров обаче срещата беше отложена. Според медийни публикации причината е липсата на отстъпчивост на Кремъл за спиране на бойните действия и мирни преговори.

Испания се присъедини към PURL

Испания се съгласи да участва в програмата PURL на НАТО за Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски от Брюксел. По програмата са купени американски оръжия за 2 млрд. долара досега. По време на двустранни срещи след Европейския съвет на 23 октомври Финландия съобщи, че ще внесе 100 млн. евро по програмата.

В Лондон днес ще се проведе и среща на т.нар. "коалиция на желаещите" за Украйна. Председателстващи разговорите ще бъде премиерът на Великобритания Киър Стармър и президентът на Франция Еманюел Макрон. В срещата ще участва лично и Зеленски. Сред темите за обсъждане ще бъде финансирането на военната помощ за Украйна.

Русия увеличава въздушните обстрели над Костянтинивка

За увеличаване на въздушните обстрели и намаляване на интензивността на бойните действия в Костянтинивското направление, сочат наблюденията на украинския Център за отбранителни стратегии. Градът е смятан за сърцето на стъкларската индустрия и преди войната един от индустриалните центрове с развита цветна и черна металургия, както и важен жп възел.

След началото на битката за Донбас през 2014 година градът става част от укрепената защитна линия в Донецка област от Словянск до Покровск.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1338-ия ден от пълномащабната война показват, че в това направление са регистрирани 12 бойни сблъсъка. Като цяло втори ден се наблюдава забавяне на интензивността на бойните действия и през миналото денонощие са регистрирани 120 атаки. Русия е извършила и 90 въздушни удара със 184 управляеми авиационни бомби, както и 4900 артилерийски обстрела по фронтови позиции и близките населени места. Използвани са и 6600 дрона.

Най-горещата дестинация остава Покровското направление, където на 23 октомври са отчетени 39 битки, а в свързаното с него Олександривско - 14. Продължава битката за Мала Токмачка в Орихивското направление (Запорожка област). Руските военни опитаха изненадващ пробив в населеното място с 26 единици бронирана техника, които обаче бяха унищожени от дронове, а настъплението удържано.

Русия продължава с атаките по енергийната система на Украйна

Данните на ВВС на Украйна за миналата нощ показва нови обстрели с дронове по Харков, Суми и Днипропетровска област. В Кировоградска област без електрозахранване са 19 населени места след удари по енергийната инфраструктура. Информацията за атаките се обобщава. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че нанася систематични удари по енергийната система, която захранва предприятия от военната индустрия на Украйна. Газовите компании в страната спряха нагнетяването на газ в газохранилищата заради атаките по инфраструктурата. По данни на Gas Infrastructure Europe газохранилищата в Украйна са пълни по почти 29% от капацитета си, който надхвърля 30 млрд. куб. метра.

Руски военни кореспонденти съобщават за силни взривове в Ростовска област в близост до военната бава в Таганрог. Без ток са в Новошахтинск, съобщават местните власти. Министерството на отбраната на Русия съобщава за 136 свалени дрона до ранните часове на 24 октомври. Основната част от тях са насочени към Брянска (36) и Ростовска област (34).

В нощта срещу 23 октомври е бил атакуван склад с боеприпаси в Белгородска област и се съобщава за серии от вторични взривове. Атакувана е и 500-киловолтова подстанция "Арзамаская" в Ниженовгородска област.

Официалната версия за взривовете в завод "Пластмасс" в Копейск (Челябинск) е неспазване на мерки за сигурност, а не както отначало се съобщи за атака с дронове. Кадри от инцидента показват, че почти изцяло е разрушен цехът за производство на взривове. 12 души са загиналите, а 19 са ранени.