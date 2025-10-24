Свършват ли се парите и идеите на Русия за войната в Украйна?

Руският президент Владимир Путин свършва парите, идеите и войниците за войната в Украйна, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте след срещата на "коалицията на желаещите" в Лондон. Лидерите на държавите, подкрепящи Украйна, заявиха готовността си да оказват помощ на страната със средства за покупка на газ и други енергийни продукти, за въздушна отбрана, още самолети Mirage (от Франция), ,ракети и политическа подкрепа. Всички се обединиха, че Русия до този момент не показва намерения да спре да воюва.

По време на брифинг след края на срещата, която беше в хибриден формат, Рюте беше категоричен, че Русия има ограничени постижения на бойното поле, но направени на висока цена. Той допълни, че сега е точният момент за увеличаване на натиска срещу Москва.

Според данни от бойното поле след лятната офанзива с малки щурмови групи, търсещи слабите места в отбраната, руската армия отвово връща колоните от бронирана техника, която опитва да пробие защитата. Тази тактика до този момент не дава резултат - дроновете още успяват да се противопоставят на тези атаки въпеки лошото време

Рюте коментира още, че американският президент Доналд Тръмп е изцяло ангажиран с приключването на войната в Украйна, а въпросът с ракетите Tomahawk все още сще се разглежда.

Междувременно от Кремъл не спират да повтарят, че ако Украйна използва тези ракети, последиците ще бъдат много сериозни.

Мирът се ражда след натиск срещу агресора, каза украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че "далекобойните възможности" подсилват дипломацията. В своето вечерно обръщение за 1339-ия ден от пълномащабната война, записано в Лондон, той оцени като много навременни санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" и допълни, че натиск може да бъде приложен и срещу други петролни компании, съоръжения и терминали, както и срещу руските танкери от "сенчестия флот".

На въпрос по време на брифинга с другите лидери от "коалицията на желаещите" дали санкциите за руския петрол не са много закъснели, Зеленски отговори: "По-добре късно, отколкото никога".

Той обърна внимание, че проблеми за руската икономика вече започват да се усещат, обръщайки внимание на бюджетния дефицит и фалити на руски компании извън военния сектор. Според него това е доказателство, че санкциите работят и натискът трябва да продължи.

Британският премиер Киър Стармър беше категоричен, че през тази седмица са направени големи крачки за натиск към петролната индустрия на Русия и се надява за още подобни решения още до края на тази седмица. Той обяви доставката на 5000 многоцелеви ракети за Украйна, но без повече подробности.

По време на двустранната си среща с британския премиер Зеленски предупреди, че Русия ще се опита да предизвика хуманитарна катастрофа, атакувайки гражданска инфраструктура през зимата. Франция съобщи, че ще предостави допълнителни зенитни ракети Aster за системита Samp-T.

Лидерите от коалицията призоваха за решение за замразените руски активи. Според датския премиер Мете Фредериксен такова може да има преди Коледа. Според нея идеята за "репарационен заем" е добра, но има още технически детайли, които да бъдат решени.

Преди ден белгийският премиер отбеляза, че очаква всички европейски държави да бъдат ангажирани в гаранциите за този заем, за да не носи Белгия сама тежестта за едно толкова важно решение.

Междувременно американски медии съобщават, че на изненадващо посещение в САЩ е съветникът на руския президент по икономическите въпроси Кирил Дмитриев. Очакванията са, че той ще се срещне в събота (25 октомври) с представителя на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф в Маями.

Преди ден руският президент Владимир Путин заяви, че санкциите срещу Русия няма да сработят, а по-скоро ще ударят САЩ. "Радвам се, че мисли така. Ще видим как работят след шест месеца", каза от своя страна Доналд Тръмп.