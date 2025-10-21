Русия ще търси победа на всяка цена, президентската среща в Будапеща може да се провали

Европейски лидери могат да се опитат да провалят срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща, коментира унгарският външен министър Петер Сийярто пред унгарската телевизия М1, пише руската агенция ТАСС. Той отбелязва още, че ЕС иска да продължава да подкрепя Украйна финансово и да предоставя военна помощ.

В ЕС официално няма ентусиазъм, но коментарите са, че ако срещата доведе до прекратяване на огъня в Украйна, то тя ще бъде успешна. Пред журналисти в Киев Зеленски също посочи, че е готов да се присъедини към разговорите между двамата, дори и мястото да не е най-подходящото. Унгария е враждебно настроена към Украйна - блокира процедурата за преговорите за членство, както и плановете за помощ на ниво ЕС за Киев. От друга страна Сийярто е чест гост в Москва и премиерът Виктор Орбан се смята за един от най-близките до Путин европейски лидери.

Срещата обаче действително може да се окаже под въпрос, но защото според медийни публикации този път американският президент ще иска да получи някакви отстъпки, а в Кремъл не дават никакви индикации за готовност за това. Конкретно Тръмп на няколко пъти заяви, че войната трябва да спре по линията на съприкосновението, каквото е виждането на Украйна, докато Русия очаква да постигне своите цели, заявявани от лятото на 2024 година. Като отстъпка се представя вероятен отказ от неокупираните територии в Херсонска и Запорожка област, в замяна на изтеглянето на украинските военни от Донбас.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на редица изказвания на руски държавни служители на различни нива, които заявяват, че Русия ще постигне победата на всяка цена. Председателят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу коментира , че окупираните територии не трябва да се наричат Новоросия, а исторически руски територии.

Военните анализатори отбелязват, че няма никакви опити на Кремъл да подготви руското общество за края на войната.

По информация на Ройтерс в четвъртък (23 октомври) ще се проведе среща между външния министър на Русия Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, на която трябва да бъдат уточнени подробностите за разговора на Тръмп и Путин в Будапеща. Източник на CNN в Белия дом обаче посочва, че все още няма насрочена дата. Лавров и Рубио разговаряха по телефона и според публикацията американският държавен секретар е видял, че няма промяна в руските позиции. При това положение той може и да не препоръча на президента да разговаря с Путин.

В края на миналата седмица Тръмп посочи, че очаква да се срещне с руския си колега "до седмица-две".

ЕС ще обсъди подкрепата си за противовъздушната отбрана на Украйна

След липсата на резултати от срещата в Белия дом европейските лидери ще обсъдят помощта си за Украйна и възможностите за подсилване на въздушната отбрана, съобщи председателят на Европейския съвет Антониу Коща в своето писмо до лидерите преди предстоящата в четвъртък (23 октомври) среща. Той анонсира, че в нея ще участва украинският президент Володимир Зеленски, вероятно лично.

Очакванията са в края на седмицата да се проведе и среща на т.нар. "коалиция на желаещите" за Украйна, на която да бъде обсъдена ситуацията в момента. Зеленски анонсира, че през предстоящата седмица ще коментира възможностите за военна помощ и финансиране на програмата на НАТО PURL, предвиждаща покупката на американско оръжие и предаването му на Украйна.

Според източник на Bloomberg Италия е готова да участва в нея. Изявлението е било направено по време на срещата във формата "Рамщайн", което се проведе през миналата седмица.

Италия не прави много публични заявления за военната помощ за Украйна и съдържанието на пакетите обикновено е класифицирана информация, но според Bloomberg е предоставила батареи за противовъздушна отбрана SAMP-T

След срещата генералният секретар Марк Рюте съобщи, че половината от членовете на НАТО са ангажирани с инициативата, без да дава повече подробности. По данни на Киев до момента по програмата са събрани 2 млрд. долара, което позволи покупката на два пакета с ракети за системите HIMARS и за Patriot.

Досега средства за покупката на американски оръжия са предоставили Прибалтийските и Скандинавските държави, както и Нидерландия.

Въздушните атаки с далекобойни дронове се подновиха

В дните преди готвената среща на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща имаше очакване, че атаките с далекобойни дронове и от двете страни ще намалеят. Това беше наблюдавано през миналия ден - Русия използва едва 60 дрона, но включи и три балистични ракети "Искандер - М", или севернокорейския им еквивалент KN-23, изстреляни от Крим по пристанището в Одеса и в региона.

Има данни и за увеличаване на управляемите авиационни бомби, които все по-често се изпращат не само по позиции на фронтовата линия, но и в населените места. Тази нощ авиобомби отново удариха Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в Telegram за поражения в Индустриалната зона, включително и по жилищни сгради.

В нощта срещу 21 октомври под засилена атака с украински дронове попадна Ростовска област. Според съобщенията има пожар в подстанция в град Батайск. Има съобщения и за взривове във Воронежка област, както и в Симферопол (Крим). Преди ден дронове предизвикаха пожар в петролно депо в Бердянск.

Министерството на отбраната на Русия събщава за свалени 55 дрона, от които 34 над Ростовска и 6 над Воронежка област, както и 9 над Крим и Черно море. В социалните мрежи се появиха кадри с ново разпалване на пожара в Хвардийско (Крим), където дронове поразиха петролна база в нощта срещу 17 октомври.

Украйна ще подсили защитата на енергийните си обекти с хеликоптери

Украйна ще подсили защитата на енергийните си обекти с хеликоптери, съобщи президентът Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1335-ия ден от началото на пълномащабната война. Преди седмица той съобщи за сформирането на нови звена с хеликоптери, които да бъдат внедрени в системите за въздушна защита.

Украински военни анализатори отбелязват, че ВВС вече използва хеликоптери Ми-8 и учебните лекомоторни самолети Як-52 за борба с дроновете. Екипажите обикновено са от двама души - пилот и стрелец. При подходящи условия те свалят до около 40% от атакуващите дронове, коментира преди време и главнокомандващия ВСУ ген. Олександър Сирский. Въздушната авиация реално е и един от най-евтините способи за противовъздушна борба - полетът на хеликоптер се изчислява на между 1000 и 1500 долара на час.

Руската държавна телевизия Россия 1 съобщава тестове на лекомоторни самолети Як-52 и "Чесна" като прихващащи далекобойните дронове. Геолокализирани данни показват, че те са позиционирани в окупираните територии около Мариупол и в Крим.

Украйна има и нова разработка реактивни зенитни дронове Bullet, които могат да достигнат скорост до 300 км/ч, съобщава Defense Express. Прехващачът е разработен от компанията "Генерал Черешня" в сътрудничество в ВВС на Украйна. Едно от основните му предимства е система за управление на полета във финалната фаза, за да се намали зависимостта от уменията на оператора.

Русия увеличава натиска си в Покровск

Русия подготвя поредния щурм за Покровск, сочат данни на Центъра за отбранителни стратегии. Военните наблюдатели съобщават за изпратени резерви към Олександривското направление. На този етап се избягва фронтална атака към Покровск, а се опитва пробив през фланговете, сочат данните на украинските военни.

Руснаците увеличават натиска си към Мирнохрад, насочвайки части от Добропиля. Контраатаката на Украйна в този регион се затвърждава и украинците укрепват позициите си. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за 102 атаки в двете направления на 20 октомври.

В Купянск се водят градски боеве като руски щурмови групи са проникнали в южните части и превзели подходящи сгради за изграждане на отбранителни съоръжения и събиране на по-големи военни части - училища и детски градини. Данните на ВСУ сочат за осем атаки в направлението. Интензивни са боевете и в Харковска област, както и в Костянтинивското направление.

Руски военни наблюдатели съобщават за щурм към Мала Токмачка (Запорожка област). Използвана ни са 26 единици бронирана техника, която опитва да разминира полетата. Според съобщенията дроновете не успяват да се справят с бронираните машини и украинците използват и HIMARS за спиране на настъплението.

Като цяло сводката на Генералния щаб сочи увеличаване на бойните действия - основно заради битките около Покровск. През миналото денонощие са регистрирани 202 директни бойни действия. Русия е извършила и 63 въздушни удара със 136 управляеми авиационни бомби. Извършени са и 4300 артилерийски обстрела, както и са използвани 4300 fpv-дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.