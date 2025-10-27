Тръмп неглижира "Буревестник", заплаши с подводници и поиска от Путин да спре войната

Американският президент Доналд Тръмп неглижира тестовете на ракетата "Буревестник" (Skyfall по обозначенията на НАТО), за които съобщи руският главнокомандващ Валерий Герасимов през уикенда. Руският президент Владимир Путин я нарече "уникална и без аналог в света" и нареди изграждане на инфраструктура за нея.

Тръмп обаче заяви, че Русия трябва да се съсредоточи да сложи край на войната, "която трябваше да продължи седмица", а не да тества ракети.

"Те знаят, че имаме ядрена подводница - най-голямата в света, разположена точно до бреговете им", каза американският президент, цитиран от Newsweek. Той направи това изявление на борда на самолета си, пътувайки на официална визита в Япония.

Според руските съобщения на 21 октомври е извършен успешен тест на ракетата, при който тя е изминала 14 хил. км за 15 часа. Тръмп отбеляза, че на американските подводници не е необходимо да изминават 14 хил. км и допълни: "Те не си играят с нас, ние също не си играем с тях. Ние тестваме ракети през цялото време, но знаете ли, имаме подводница, ядрена подводница, на която не е нуждо да изминава 8000 мили".

Тръмп препоръча още на руския си колега да сложи край на войната, "която трябваше да отнеме една седмица, а навлиза в своята четвърта години". "Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети", заяви още американският президент.

За ракетите "Буревестник" не се знае много, посочват украински военни анализатори. Според тях обаче има някои странности, като например индексът ѝ - 9М730, който се свързва обикновено с балистични, а не с крилати ракети, за каквато се обявява "Буревестник". Странно е решението да бъде използван ядрен двигател, който действително дава възможност за неопределено време в полет, но също така оставя следи, видими за радарите.

Не е ясна и навигационната система, която използва ракетата при своя безкраен полет около света, допълва още украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Според него предоставяне на такива навигационни данни от която и да е държава - съюзническа или не, я въвлича директно в бойни действия.