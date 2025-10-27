IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Тръмп неглижира "Буревестник", заплаши с подводници и поиска от Путин да спре войната

Руската ракета има ядрен двигател, който може да я държи в полет вечно, но и я прави напълно видима

12:04 | 27.10.25 г. 19
Снимка: Kent Nishimura/Bloomberg

Американският президент Доналд Тръмп неглижира тестовете на ракетата "Буревестник" (Skyfall по обозначенията на НАТО), за които съобщи руският главнокомандващ Валерий Герасимов през уикенда. Руският  президент Владимир Путин я нарече "уникална и без аналог в света" и нареди изграждане на инфраструктура за нея.

Тръмп обаче заяви, че Русия трябва да се съсредоточи да сложи край на войната, "която трябваше да продължи седмица", а не да тества ракети.

"Те знаят, че имаме ядрена подводница - най-голямата в света, разположена точно до бреговете им", каза американският президент, цитиран от Newsweek. Той направи това изявление на борда на самолета си, пътувайки на официална визита в Япония.

Според руските съобщения на 21 октомври е извършен успешен тест на ракетата, при който тя е изминала 14 хил. км за 15 часа. Тръмп отбеляза, че на американските подводници не е необходимо да изминават 14 хил. км и допълни: "Те не си играят с нас, ние също не си играем с тях. Ние тестваме ракети през цялото време, но знаете ли, имаме подводница, ядрена подводница, на която не е нуждо да изминава 8000 мили".

Тръмп препоръча още на руския си колега да сложи край на войната, "която трябваше да отнеме една седмица, а навлиза в своята четвърта години". "Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети", заяви още американският президент.

За ракетите "Буревестник" не се знае много, посочват украински военни анализатори. Според тях обаче има някои странности, като например индексът ѝ - 9М730, който се свързва обикновено с балистични, а не с крилати ракети, за каквато се обявява "Буревестник". Странно е решението да бъде използван ядрен двигател, който действително дава възможност за неопределено време в полет, но също така оставя следи, видими за радарите.

Не е ясна и навигационната система, която използва ракетата при своя безкраен полет около света, допълва още украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Според него предоставяне на такива навигационни данни от която и да е държава - съюзническа или не, я въвлича директно в бойни действия.

Последна актуализация: 12:04 | 27.10.25 г.
войната в Украйна доналд тръмп мирни преговори Буревестник
Коментари

Добави коментар
19
rate up comment 1 rate down comment 0
Алехандро
преди -206 секунди
Тръмп и Бесент буквално са изчишкаха върху руския нацизъм!!! Само така! Малко остана!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
18
rate up comment 2 rate down comment 1
0pk
преди 3 минути
След слуха за новата анимационна (кухио новга не лъже) руска ракета, Алехандро се нсра в коментарите. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
17
rate up comment 4 rate down comment 7
Aлexaндpo
преди 27 минути
това. Ако всяка прегледате теза руска, сякаш те думата използват сме ние икономиката имунизирали срещу това. те Ами, имунизирали не са икономиката. им Приходите петрол от с намалели са 20% база годишна на. че Подозирам, може това ги да с свали или още 20 30%. че Така отново Тръмп президентът критикуван беше, че достатъчно прави не. предприема Той си смелата маневра, това след а цитирате вие пропагандист руски. НЕВЕРОЯТНО УНИЖЕНИЕ, РИТАНЕ НЕВЕРОЯТНО ПО кратуни руските! ГАВРА НЕВЕРОЯТНА!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 4 rate down comment 8
Aлexaндpo
преди 28 минути
ще друго каже? ще О, това ужасно бъде и доведе ще на Путин масата за преговори. се Разбира - икономика руската е време военно на икономика. е Растежът нулев практически. ми струва Инфлацията, се, е 20% над и което всичко, правим, доведе ще Путин масата на за преговори. финансира Петролът военна руската машина и че мисля, можем да значително му намалим печалбите. БРЕНЪН М.: че Разбрах, конкурентен известен имаше шум, но да само е ясно, за е Дмитриев САЩ в, санкциите защото му бяха отменени.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 3 rate down comment 9
Алехандро
преди 28 минути
това. Ако прегледате всяка руска теза, те сякаш използват думата ние сме имунизирали икономиката срещу това. Ами, те не са имунизирали икономиката. Приходите им от петрол са намалели с 20% на годишна база. Подозирам, че това може да ги свали с още 20 или 30%. Така че отново президентът Тръмп беше критикуван, че не прави достатъчно. Той предприема смелата си маневра, а след това вие цитирате руски пропагандист."НЕВЕРОЯТНО УНИЖЕНИЕ, НЕВЕРОЯТНО РИТАНЕ ПО руските кратуни! НЕВЕРОЯТНА ГАВРА!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 3 rate down comment 9
Алехандро
преди 29 минути
за да провежда срещи тук, включително с пратеника на президента Тръмп - Уиткоф. Когато казвате, че е пропагандист, имате ли предвид, че не трябва да слушаме нищо, което казва?БЕСЕНТ: Какво мислите, че ще му се случи, ако се върне у дома и каже... Боже мой. Ами ако беше казал по телевизията, че това е ужасно, президентът Тръмп просто постъпи правилно. Това е кампания за максимален натиск, която ще проработи. Маргарет, какво ще каже той? Разбира се, че ще каже това.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 3 rate down comment 8
Aлexaндpo
преди 29 минути
цитирам, никакъв абсолютно ефект върху икономика руската. просто Те ще доведат до цени по-високи на в бензиностанциите щати Съединените. греши Дмитриев Дали? Русия кога И действително болката усети ще? БЕСЕНТ МИНИСТР: мисля, Ами, че Русия болката усети ще веднага. Ви да Мога кажа, че видяхме вече, че е Индия напълно спряла на покупките петрол руски. китайските от Много рафинерии спряха. Маргарет И, ли наистина публикувате ще това, казва което руски един пропагандатор? кажа да Искам, какво...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 3 rate down comment 10
Aлexaндpo
преди 30 минути
Сега и ще за разкажем Бесент, ги какво направи, че го ни спестяват медия нашта от:NEWS CBS Препис: на Министърът финансите Скот Бесент предаването в the Face Nation with Brennan Margaret, октомври 26 г. 2025 МАРГАРЕТ БРЕНЪН: министър Господин, да преди пусна Ви, да искам попитам Ви: САЩ руски водещите санкционираха и петролни газови компании седмица миналата, но на пратеникът Путин Владимир, тук е който Съединените в щати, Дмитриев Кирил, че знам го познавате, каза, че и няма санкциите да...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 3 rate down comment 9
Алехандро
преди 30 минути
друго ще каже? О, това ще бъде ужасно и ще доведе Путин на масата за преговори. Разбира се - руската икономика е икономика на военно време. Растежът е практически нулев. Инфлацията, струва ми се, е над 20% и всичко, което правим, ще доведе Путин на масата за преговори. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем значително да намалим печалбите му.М. БРЕНЪН: Разбрах, че имаше известен конкурентен шум, но само за да е ясно, Дмитриев е в САЩ, защото санкциите бяха му отменени,
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 3 rate down comment 9
Aлexaндpo
преди 31 минути
До: Голямото-дърво ... ами да бяха я оставили да шест фърка месеца, що са я след приземили 15 часа?! Ако това въобще е вярно, щото има вече съмнения некои!! MQ-1C Gray Eagle Extended Range на въоръжение в армията хамериканската си фърка по 42 без часа проблем. И само за!! протоколът Zephyr, разработен от Airbus Defence and Space (Европейският самолетостроител) издържа 25 в дни полет... :))) ... а е постигал и на 64 изпитание дни!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
