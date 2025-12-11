"Маркет линкс": Ако изборите са днес, ГЕРБ остават първи, но с едва 17% подкрепа

ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа, след тях са „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ с 14,7% от гласовете на анкетираните. Трети са "Възраждане" с 9,3% подкрепа, четвърти "ДПС-Ново начало" с 9,1%, пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП –с 4,7% подкрепа. Това са данните от публикувано днес проучване на социологическата агенция "Маркет линкс", съобщи bTV.

"Величие", АПС и ИТН остават под 4-процентовата бариера, според резултатите от изследването.

"Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%", съобщи социологът от "Маркет линкс" Добромир Живков. Той добави, че наблюдението показва мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ, "Възраждане" остават устойчиви, а при "ДПС-Ново начало" също има спад с около 4%.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, е проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

82% от българите протестират срещу модела на управление. 61% от включилите се в допитването не са съгласни с твърдението, че протестите целят да всеят хаос, докато 31% са на противоположното мнение. 9% нямат мнение, констатират социолозите.

„Българското общество знае точно за какво протестира. Протестира срещу системата на управление, срещу този модел, срещу бюджета. Иска оставка на кабинета и протестира срещу лидерите на тази коалиция“, коментира Добромир Живков.

Той уточни, че симпатизантите на БСП и „Има такъв народ“ подкрепят протеста, като техните резултати са над средните.

„За“ и „против“ Бюджет 2026

Против бюджета са 72% от включилите се в социологическото проучване. 11% са „за“, а 17% нямат мнение.

56% от българките граждани подкрепят искането за оставка на кабинета „Желязков“. „Отново имаме ясно изразена позиция. И все пак много хора се притесняват страната да не влезе отново в спирала на избори“, уточни Добромир Живков.

Оценка на посоката на развитие на страната

По думите на социолога има успореден спад в доверието и в премиера Росен Желязков, и в правителството. От януари, когато правителството влезе с около 27% доверие, сега е почти с 10 пункта надолу“, посочи той.

Доверието в парламента

Добромир Живков смята, че „има тежък блокаж в настоящото Народно събрание“, но въпреки това засега работи. Според него това положение може да се задържи докато няма оставка и не бъдат завъртени следващите мандати.

Доверието в политическите фигури

„Изглежда, че политическите фигури понастоящем – тези, които са свързани с управлението - търпят спад. Бойко Борисов, който обикновено е с около 21-24% одобрение, сега е в ниската си точка на одобрение и в пик на неодобрението – 88%“, коментира социологът.

Що се отнася до президента Румен Радев той посочи, че „погледите към него се връщат“ и то най-вече по отношение на намаляване на недоверието към него. „Той, както обичайно, остава единствената публична фигура, която е с позитивен рейтинг“, допълни Живков.

От анкетата се разбира, че до известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери. „Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена“, отбеляза социологът.

По думите му рекордно е недоверието към Делян Пеевски – 81%.

Добромир Живков обясни, че има ясна тенденция на политизиране на българското общество – връщане отново в темите, които са свързани с управлението. „Отново голяма част от българите са готови да гласуват – над 3,4 милиона могат да излязат до урните в настоящия момент“, анализира обществените настроения той.