Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

Народното събрание прие на първо четене с 122 гласа „за“, 89 гласа „против“ и без въздържали се бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

В бюджета на ДОО са заложени 8,4 млрд. евро приходи, които са повече в сравнение с очакваните 7,8 млрд. евро за тази година. Увеличението идва от повишението на минималната заплата и заложеният 10% ръст на заплатите в публичния сектор.

Общият размер на приходите и трансферите по бюджета на ДОО за 2026 г. е на стойност 15,26 млрд. евро, като в сумата се включва и трансферът от бюджета за над 6,8 млрд. евро.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. ще достигне 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. ще е в размер на 2300 евро. Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, както и периодът от два месеца на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лева) на 460,17 евро (900 лева).

Обезщетенията за майките на деца до 2 години, които се върнат по-рано на работа, ще се изплащат в размер на 75% през времето, в което жената би била в отпуск за отглеждане на дете. В момента се изплаща половината от обезщетението.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който представи проектобюджета пред депутатите в залата, благодари на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Националния съвет за тристранно сътрудничество, които единодушно подкрепиха бюджета на ДОО. „Това не означава, че новият проектобюджет е перфектен, а че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, работодатели, Министерството на труда и социалната политика и НОИ“, коментира той.

Гуцанов посочи след приключването на дебата, че не е наивник, че опозицията ще подкрепи бюджета, но че конфронтацията не е добър път и дебатът в парламента е трябвало да бъде по-експертен.

В дебата в зала по текстовете народният представител Елисавета Белобрадова („Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ)) коментира, че трябва да бъде направена цялостна реформа на пенсионната система, както и на ТЕЛК системата.

„Държавните служители, които за поредна година няма да си плащат осигуровките, ще получат на калпак 10% увеличение на заплатите. Най-страшното е, че работещите в България плащат цялата разходна част“, посочи тя. „Колкото и индулгенции да си купувате, да увеличавате заплати на държавни служители, да си плащате, на следващите избори това няма да мине“, заключи тя, като се обърна към управляващото мнозинство.

Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС) посочи, че ДОО е всъщност „най-големият инвеститор в икономиката на България“. „БВП се дължи основно на вътрешно потребление и трябва да сме наясно, че с ДОО, с обезщетенията, пенсиите, доходите от този бюджет, предимно се пазаруват хранителни продукти, а не луксозни стоки. Пълна справедливост няма как да бъде постигната, да се мисли как да бъде намалена несправедливостта“, коментира той.

Според него има опити отговорността за този бюджет да бъде прехвърлена върху социалните партньори. Адемов подчерта, че новата пресечна точка на управляващите и крехкия консенсус между социалните партньори има цена и тя е прехвърлена на социалните партньори.

„Трябва да има промени в системата, но те се отлагат за следващата година. Аз съм убеден, че и тогава няма да се случат. За тях трябва да се мине през избори, предизборни платформи, да се търси доверието на българските граждани“, каза той.

Адемов изтъкна, че разходите за общественото осигуряване се увеличават рязко през последните години, но резултатите от този огромен финансов ресурс не са задоволителни. „1,5 млн. пенсионери са с пенсии под 1000 лева. 842 хил. пенсии са под линията на бедност. Този бюджет предполага увеличаване на средния размер на пенсията със само 40 евро, на минималната пенсия – с около 24 евро, на социалната пенсия за старост – с 13 евро. БКЗ – 51,3%. Проблемът е структурен“, посочи той.

Според него управляващите търсят стабилност в първата година от членството в еврозоната, но цената на консенсуса на работодатели и синдикати е увеличението на дефицита на ДОО. По думите му, има дисбаланси, които налагат спешна дискусия за осигурителните вноски, както и за правила за определяна на максималния осигурителен доход.

Според Севим Али от АПС резерви има при минималните осигурителни доходи.

Той призова и за прецизиране на определението за земеделски производител, защото затруднява малките производители при получаване на обезщетения за отглеждане на дете и пенсии. Той посочи, че се водят и съдебни дела в тази връзка, защото хората трябва да доказват доходи с фактури.

Мартин Димитров от ПП-ДБ коментира в изказването си, че хората разбират, че това правителство търси начин да вземе повече пари от светлата част на икономиката, но без да има развитие и растеж. „Чули ли сте някой представител от управляващото мнозинство да представи мерки за растеж, за вдигане на индустрията, която се свива. Идеите им са от тези да вземем толкова, от другите да вземем толкова. Оттук идва напрежението в обществото“, каза той.

Освен, че няма мерки за растеж, Димитров подчерта, че няма мерки и срещу сивата икономика. „Реформата на ТЕЛК е като НЛО – всички говорят за нея, никой не я е виждал“, добави той. „Един представител на управляващото мнозинство каза, че реформите щели да са през 2027 г. Никой не вярва, че вие ще останете да управлявате през 2026 г., та камо ли през 2027 г.“, добави той

За да приемаш бюджет, трябва да имаш политическа легитимност, посочи Димитров. Според него управляващото мнозинство няма вече такава. „Ако в момента има избори, тези гласове тук не бихте ги имали. Когато и да подаде това правителство оставка, все ще е късно. Вие водите към опасно бъдеще България – повишение на данъчно-осигурителната тежест“, заключи той.