Бюджет 2026 г. и бюджетите на ДОО и НЗОК минаха на първо четене в бюджетната комисия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене бюджета на държавата за 2026 г., бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Депутатите от комисията гласуваха и на второ четене измененията в Закона за ДДС, с които се въвежда специалният режим за малките предприятия, така че да се опростят задълженията им по ДДС при вътрешнообщностни доставки.

Ресорните комисии за бюджетите на ДОО и НЗОК - съответно по социална политика и по здравеопазване, не заседаваха, защото не събраха кворум.

Бюджет на ДОО

Бюджетът на ДОО мина на първо четене в бюджетна комисия с 12 гласа „за“, 8 „против“ и без въздържали се. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри проектозакона в неделя.

Залага се приходите на ДОО да достигнат малко над 8,4 млрд. евро в сравнение с близо 7,8 млрд. евро, колкото се очакват за тази година. Ръстът е заради увеличението на минималната заплата и заложеният 10-процентно повишение на заплатите в публичния сектор. Общият размер на приходите и трансферите по бюджета на ДОО за 2026 г. е на стойност 15,26 млрд. евро, като в сумата се включва и трансферът от бюджета за над 6,8 млрд. евро.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се залага в размер на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. ще е в размер на 2300 евро.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., ще се осъвременяват от 1 юли 2026 г. с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по т.нар. „швейцарско правило“. Според предварителните данни ръстът ще е с около 7-8%.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, както и периодът от два месеца на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.).

Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК), коментира по време на дискусиите, че, отмяната на увеличението на осигурителната вноска догодина е добро решение. Според нея бъдещите повишения на осигуровките трябва да се основават на дългосрочна визия с хоризонт от порядъка на 30 години, базирана на актюерски анализи.

Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) коментира при обсъждането на проектобюджета, че той няма да доведе до нищо добро. Според него се къса основната връзка в пенсионната система – като плащаш повече, получаваш повече. „Това не струва много пари да бъде поправено“, смята той.

Вторият голям проблем присъства в тригодишната прогноза на правителството, а не в бюджета и това, по думите на Василев, е увеличението на осигуровките, заложено за 2027 и 2028 г. „Не сте се отказали от намерението си да вдигнете данъчно-осигурителната тежест. Преразпределението трябва да остане 40% с европейските фондове“, посочи той.

