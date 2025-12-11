IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Петролът поскъпва, след като САЩ задържаха санкциониран танкер край Венецуела*

Междувременно Украйна атакува танкер от „сенчестия флот“, свързан с руската петролна търговия

09:45 | 11.12.25 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола заличи по-ранните си спадове и се покачва в четвъртък, след като САЩ задържаха санкциониран танкер край Венецуела, движейки се в синхрон с поевтиняването при акциите и други рискови активи, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,82% до 63,02 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,53% до 61,88 долара за барел.

Американските сили прихванаха и задържаха голям танкер за суров нефт - ход, който венецуелското правителство нарече „акт на пиратство“. Държавата, член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), притежава най-големите резерви от „черно злато“ в света и миналия месец е изнасяла около 586 хил. барела дневно, основно към Китай.

Chevron също добива петрол във Венецуела, който се изнася към САЩ. Компанията съобщи, че операциите ѝ продължават нормално.

Междувременно Украйна атакува танкер от „сенчестия флот“, свързан с руската петролна търговия, въпреки че САЩ настояват за прекратяване на огъня между двете страни. От края на миналия месец насам са нанесени поне пет атаки срещу кораби, свързани с Русия.

„Задържането от САЩ на санкциониран кораб край Венецуела и атаката на Украйна срещу друг руски танкер в Черно море би трябвало да добавят още към краткосрочната премия за санкционен и военен риск“, казва Робърт Рени, ръководител по изследванията на суровини в Westpac Banking. „Развиващият се излишък ще тежи върху цените през 2026 г.“, добави той, като прогнозира, че цената на сорта Брент ще остане в диапазона 60-65 долара за барел засега.

На този фон правителствени данни показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 1,8 млн. барела през последната седмица. Резервите в Кушинг, Оклахома - ключов пункт за доставка на WTI - са се увеличили след четири седмици спад, но все още остават на най-ниското ниво за това време на годината от 2007 г. насам.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:45 | 11.12.25 г.
цена на петрола
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 0 rate down comment 1
Цар_Патаран
преди 3 минути
До: Скъсана_УшанкаЗа копейкослугинаж може да говориш с някой от твоя квартал(овча купел,люлин и т.н).Хората живеещи извън територията имат собствено мнение което не е насочвано от паричните потоци на тивка, прасе и прокопита и тем подобни. Но случващото се с ограничаване на правата в последно време оцветено красиво от политиците,водене на политики в ущърб на държавите в които живеем ни притеснява.А територията съм я отписал защото на един родолюбец се падат по 10 майцепродавци
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 4 rate down comment 1
гъбко
преди 1 час
До: Цар_Патаран ... Дали да не върнете лентата малко назад , около 20г , и да потърсите защо се случват тези неща във/на Венецуела ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 2
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Най обичам копейкослугинажа да плямпа за демокрация и права. :))) Шизофрения в най-чист вид.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 5
Цар_Патаран
преди 1 час
Това е акт на пиратсво и американците могат да го наричат както си искат,но това няма да промени този факт. Венецуела е независима страна и може да прави с ресурсите си каквото си поиска. Който е недоволен от политиките й или нещо друго може да не търгува и да не подържа дипломатически отношения с нея. Америка с действията си показва че се се отдалечава от демокрацията и се завръща към колониализма.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още