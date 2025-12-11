Петролът поскъпва, след като САЩ задържаха санкциониран танкер край Венецуела*

Цената на петрола заличи по-ранните си спадове и се покачва в четвъртък, след като САЩ задържаха санкциониран танкер край Венецуела, движейки се в синхрон с поевтиняването при акциите и други рискови активи, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,82% до 63,02 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,53% до 61,88 долара за барел.

Американските сили прихванаха и задържаха голям танкер за суров нефт - ход, който венецуелското правителство нарече „акт на пиратство“. Държавата, член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), притежава най-големите резерви от „черно злато“ в света и миналия месец е изнасяла около 586 хил. барела дневно, основно към Китай.

Chevron също добива петрол във Венецуела, който се изнася към САЩ. Компанията съобщи, че операциите ѝ продължават нормално.

Междувременно Украйна атакува танкер от „сенчестия флот“, свързан с руската петролна търговия, въпреки че САЩ настояват за прекратяване на огъня между двете страни. От края на миналия месец насам са нанесени поне пет атаки срещу кораби, свързани с Русия.

„Задържането от САЩ на санкциониран кораб край Венецуела и атаката на Украйна срещу друг руски танкер в Черно море би трябвало да добавят още към краткосрочната премия за санкционен и военен риск“, казва Робърт Рени, ръководител по изследванията на суровини в Westpac Banking. „Развиващият се излишък ще тежи върху цените през 2026 г.“, добави той, като прогнозира, че цената на сорта Брент ще остане в диапазона 60-65 долара за барел засега.

На този фон правителствени данни показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 1,8 млн. барела през последната седмица. Резервите в Кушинг, Оклахома - ключов пункт за доставка на WTI - са се увеличили след четири седмици спад, но все още остават на най-ниското ниво за това време на годината от 2007 г. насам.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.