Мерц загуби трудно спечеленото благоразположение на Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц месеци наред се опитваше да поддържа деликатен баланс в отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп. Сега изглежда този баланс е нарушен, пише Politico в анализ, цитиран от БГНЕС.

Мерц направи повече от голяма част от европейски лидери, за да запази добрите отношения с Тръмп. За Берлин това беше стратегическа необходимост, тъй като американският президент е известен с това, че трудно забравя критики. Под нарастващ вътрешнополитически натиск обаче канцлерът започна да отправя по-остри критики към Тръмп и към войната на САЩ и Израел в Иран, които са силно непопулярни в Германия.

Обратът настъпи след изказване на Мерц пред ученици. Той заяви, че САЩ са били „унижени“ от иранския режим. Тръмп отвърна с атака срещу канцлера в социалната мрежа Truth Social и заплаши с най-неприятния сценарий за Берлин - изтегляне на американските войски от Германия.

Мерц се опита да омаловажи спора. По време на посещение на германски военен полигон той подчерта, че Германия работи рамо до рамо със САЩ и съюзниците от НАТО на стратегически важни места в страната. Канцлерът заяви, че укрепването на германската армия е в общ интерес и служи за задълбочаване на трансатлантическата връзка.

Той вероятно е разчитал, че напрежението ще отшуми, както се е случвало и при други заплахи на Тръмп. Американският президент вече беше заплашвал да развали търговската сделка с Великобритания заради позицията на премиера Кийр Стармър за войната в Иран, както и да наложи „ембарго“ на Испания заради критиките на премиера Педро Санчес. В нито един от двата случая Тръмп не изпълни заканите си.

Този път обаче той продължи атаките си. В нова публикация Тръмп заяви, че германският канцлер трябва да отделя повече време за прекратяване на войната между Русия и Украйна, както и за решаване на проблемите с имиграцията и енергетиката в собствената си страна, вместо да се намесва в действията срещу иранската ядрена заплаха.

Това е рязък обрат спрямо досегашния тон между двамата. Тръмп преди това е хвалил германското правителство за политиките му в областта на имиграцията и енергетиката, а по време на среща в Овалния кабинет през март нарече Мерц „приятел“, който се справя „наистина чудесно“.

Стратегията на Мерц беше да избягва публична конфронтация с Тръмп, въпреки сериозните различия по теми като Украйна и търговията. Целта беше да се запазят работещи отношения и възможност за влияние върху американския президент в полза на германските позиции.

Този подход отразява по-широката германска стратегия към администрацията на Тръмп. Берлин се стреми да намали военната и икономическата си зависимост от САЩ, но знае, че още години ще разчита на американската ядрена защита, разузнавателно сътрудничество и военна мощ.

Понякога обаче Мерц реагира остро, било заради последиците от действията на Тръмп, включително икономическите ефекти от войната в Иран, било заради вътрешната цена на добрите отношения с непопулярен президент. С изказването за „унижението“ на САЩ от Иран канцлерът вероятно е преминал граница, която може да застраши достъпа му до Тръмп.

Залогът за Германия е висок, но политически представители в Берлин не изглеждат прекалено разтревожени. Те напомнят, че американското военно присъствие в Германия е важно и за самите САЩ. Военното сътрудничество на терен остава тясно и дълбоко интегрирано, а бързо изтегляне на американски войски изглежда малко вероятно.

По-големият риск за Мерц може да бъде загубата на влияние върху Тръмп, особено по въпроса за подкрепата за Украйна. Засега германският канцлер изглежда решен да възстанови добрите лични отношения с американския президент. По думите му личната връзка между него и Тръмп остава толкова добра, колкото и досега.