Обединените арабски емирства се подготвят за времената след петрола

В продължение на повече от пет десетилетия ОПЕК е един от стълбовете на световната икономика, пише в коментра Bloomberg. Организацията решава каква да е цената на петрола, което направи членовете ѝ, особено Обединените арабски емирства (ОАЕ), изключително богати. Тогава защо ОАЕ напускат клуба?

Отговорът е прост, пише още Bloomberg - светът, за който беше създадена ОПЕК, вече не е същият.

Три големи промени изгониха ОАЕ от петролния картел и една от тях са различията с неформалния лидер Саудитска Арабия. Емирствата виждат насоката към отказа от изкопаеми горива и искат да изпреварят проблема, изграждайки центрове за данни, финансови хъбове и нови технологии. За целта трябват повече пари сега, а не петрол в кладенците под земята утре. По тази причина ОАЕ настояват за увеличаване на квотите. Саудитска Арабия напротив - опитва да запази петрола си и влиянието му възможно най-дълго.

Досега двете държави често се противопоставяха една на друга, но успяваха да се разберат заради "общия голям брат" САЩ, които могат да ги държат под контрол. Докато двете държави смятаха, че Вашингтон може да ги защити, всичко беше наред. Но сега САЩ носи несигурност, а не защита.

Тук идва и третата причина ОАЕ да напуснат ОПЕК - светът вече не е същият и ако в Емирствата смятат, че съседите не могат да ги защитят, спокойно започват да търсят нови приятели.

От тази гледна точка напускането на ОПЕК беше изненадващо решение, но също така не е нерационално. ОАЕ вече не смятат, че организацията защитава интересите им.