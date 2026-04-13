Петролните пазари още не отчитат колко сериозна е кризата с доставките

От пазара липсват 13 млн. барела дневно и ще отнеме месеци добивите в ОПЕК и разрушените съоръжения да се възстановят

22:31 | 13.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Цената на петрола все още не отразява колко сериозна е кризата с доставките, предупреди директорът на Международната агеция за енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, цитиран от Bloomberg.

Той обърна внимание, че по време на военните действия в Близкия изток досега са повредени 80 енергийни съоръжения, а възстановяването им може да отнеме месеци и години. Заради кризата в момента 13 млн. барела петрол дневно са изчезали от пазара.  Според месечния отчет на ОПЕК една от най-засегнатите държави е Ирак, чиито добив на петрол е намален с 61% до 1,6 млн. барела на ден, допълва CNBC. Добивите на петрол на Кувейт са с 53% надолу, а на Обединените арабски емирства (ОАЕ) - с 44%.

Най-големият производител в ОПЕК - Саудитска Арабия, е намалила добива с 23%. Страната обаче разчита и на петролопровод, който изнася петрола до терминали в Червено море. Капацитетът му е ограничен до 7 млн. барела на ден. Като цяло през март добивът на ОПЕК е намалял с 27%, сочат още данните. Според оценки на членове на организацията ще отнеме 3-4 месеца за нормализиране да доставките след отварянето на Ормузкия проток.

Ограниченията повишиха цената на петрола до около 100 долара за барел.

Цената е висока, но не отразява сериозността на проблема, каза Бирол по време на събитие в Париж. Според него обаче разминаването може да се бъде преодоляно и това ще доведе до много сериозе проблем за световната икономика.

От началото на годината петролът е поскъпнал с 64%, изчислява Bloomberg. Суровината обаче е все още далеч от пиковете, достигнати през 2022 година след началото на войната в Украйна.

Още в началото на операцията, която започнаха САЩ и Израел срещу Иран, МАЕ освободи безпрецедентните 400 млн. барела петрол от своите резерви. Тогава САЩ допринесоха със 172 млн. барела петрол от стратегическите си запаси.

Бирол коментира, че не очаква да има нужда от още петрол, но също така и гарантира, че организацията е готова и може отново да извърши подобна интервенция.

Според директора на МАЕ подобни действия не решават проблема, а "облекчават болката" на пазара, допълва Ройтерс.

ОПЕК петрол МАЕ Фатих Бирол доставки на петрол
