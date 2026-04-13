САЩ блокират иранските пристанища: какво означава това за петролните пазари?

САЩ започна да изпълнява заканата си да блокира пристанищата на Иран, включително и Ормузкия проток, съобщиха световните агенции. Преди ден американският президент Доналд Тръмп съобщи за този ход, след като разговорите в Пакистан не дадоха резултат. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс съобщи през уикенда, че американската делегация си тръгва без сделка след 21-часови преговори.

Днес (13 април) Тръмп обяви в социалните мрежи, че иранските кораби, които се опитват да нарушат блокадата, ще бъдат "елиминирани", посочва Bloomberg.

Според съобщенията, цитирани от Ройтерс, САЩ спират всички кораби от и до иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. За другите кораби няма ограничения. Техеран заплаши, че приема това действие като нарушение на примирието и ще има отговор.

"Скоро с носталгия ще си спомняте цените от 4-5 долара за галон бензин", написа председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф в социалните мрежи.

Какво означават действията на САЩ за петролните пазари?

Блокирането на иранските пристанища означава още почти 2 млн. барела петрол по-малко на световните пазари, което вече оказва влияние и върху цената на суровината. Още в първите минути на блокадата петролът поскъпна с над 7 на сто. През целия ден танкерите избягваха Ормузкия проток.

По данни на Kpler през март Иран е продавал по 1,84 млн. барела дневно, а през април - 1,71 млн. барела. През цялата 2025 година средно доставките на ирански петрол достигаха 1,68 млн. барела дневно.

В същото време, въпреки усилията а Вашингтон и обявеното примирие, Ормузкият проток остава затворен за повечето кораби. През уикенда през него преминаха два танкера, които превозват петрол от Оман и Обединените арабски емирства (ОАЕ) за Пакистан. Три супертанкера също напуснаха Персийския залив за първи път от началото на войната в региона.

Сред основните купувачи на иранския петрол е Индия - очакванията са, че през седмицата в страната ще бъдат получени първите количества петрол от Индия за последните седем години.

Великобритания не подкрепя американската блокада

Великобритания не подкрепя действията на САЩ и блокирането на иранските пристанища, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от CNBC. Така той отговори на заявленията на Вашингтон, че и други държави ще помагат за блокадата.

Френският президент Еманюел Макрон пък потвърди, че Франция и Великобритания ще организират конференция в следващите дни, на която да бъде обсъдено свободното корабоплаване в Ормузкия проток. Макрон не изключи изцяло подкрепата на Франция в действията на САЩ, но посочи, че на планираната конференция ще се търси "многонационално мирно решение".

Източници на CNBC в германското правителство също подсказват, че Берлин няма да се присъедини към Вашингтон за блокиране на иранските пристанища.