Министърът на културата съобщи за финансови злоупотреби в НДК

Министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в управлението на Националния дворец на културата (НДК) на пресконференция днес. Той посочи, че към 31 декември 2025 г. дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро. Спрямо 2024 г. загубата през 2025 г. се е увеличила с 502%.

По думите на Милошев НДК има не временен, а структурен финансов проблем – текуща загуба, натрупана през годините и намаляваща капиталова база. „Тези загуби обезценяват активите на дружеството и това е много тревожно обстоятелство“, коментира той.

Според министъра е налице тенденция за намаляване на собствения капитал и увеличаване на разходите за външни услуги. Налице е увеличаване на разходите за персонал, увеличаване на други разходи без достатъчно конкретна обосновка. Към 31 март 2026 г. увеличенията в графа „Други разходи“ спрямо предходната година е над 1 милион евро, съобщи Милошев.

Независимо от влошените финансови показатели през последните години, възнагражденията на съвета на директорите на НДК се удвояват спрямо 2024 г. и почти се утрояват спрямо 2023 г.

За възнаграждение на Съвета на директорите на НДК през 2023 г. са отделени над 103 000 евро, през 2024 г. – 157 989 евро, а през 2025 - 304 534 евро.

Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова през 2025 г. е 200 681 евро, тоест с месечно възнаграждение 13 680 евро, обяви министърът. Той допълни, че всички членове на Съвета на директорите на НДК получават месечно и ваучери за храна за 102 евро.

Милошев обяви още, че Съветът на директорите сам е определял възнагражденията си, което е незаконосъобразно и противоречи на устава на НДК.

„Протоколът, одобряващ промените във възнагражденията, е от 5 август 2025 година, и е подписан от заместник-министър на културата Тодор Чобанов, съгласно заповед за заместване от 31 юли 2025 г. на министъра на културата, по онова време Мариан Бачев“, каза още Евтим Милошев. По думите му подменени са двата показателя, които измерват финансовия резултат на предприятието.

„Още в началото на другата седмица ще издам заповед решението на доц. Чобанов за промяна на критериите за формиране на размера на заплатите да бъде отменено“, каза Милошев.

Предстои преизчисляване на дължимите възнаграждения по законосъобразни критерии, установяване на платените суми и възстановяване на закономерно получените суми от лицата, които са ги получили. “Тези средства трябва да се върнат в актива на дружеството, става дума за малко над 100 000 евро - не е важна толкова стойността, колкото принципът“, каза министърът на културата.

„Ще назнача прокурист в дружеството, който ще управлява заедно с изпълнителния директор“, каза още Милошев.

Той добави, че ще инициира необходимата дискусия за двустепенната система на управление, която според мен него е инструмент за реален контрол върху дружеството с висок обществен и финансов риск, каквото се явява НДК.

(БТА)