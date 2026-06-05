Албания не е за продан: Планове за луксозен курорт на зетя на Тръмп пораждат протести

Хиляди албанци излязоха по улиците на Тирана късно в четвъртък в най-големия протест тази седмица срещу планиран луксозен курортен комплекс в чувствителна от екологична гледна точка част на адриатическото крайбрежие от компания, свързана със зетя на американския президент Доналд Тръмп, предава Ройтерс.

Проектът на стойност 1,4 млрд. евро е ръководен от инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър на остров край Албания и девствени плажове по крайбрежието близо до защитената зона Вьоса-Нарта, влажна зона, където живеят птици фламинго, тюлени и има гнездови територии на морски костенурки на юг.

Природозащитници се противопоставят на плана, който според тях ще засегне стотици хектари девствени плажове и хиляди птици фламинго, които гнездят и преминават през близките райони всяка година.

Подготвителните дейности и пристигането на тежка техника на обекта във Вьоса-Нарта предизвикаха местни протести миналата седмица, които бяха последвани от големи улични демонстрации в Тирана.

Протестиращите се събраха отново край офиса на албанския премиер Еди Рама късно в четвъртък, като държаха розови надуваеми фламинго и скандираха „революция“ и „спрете проекта“. Един от плакатите беше с надпис: „Еди Рама, оставка“.

„Албания не е за продан. Албания принадлежи на албанския народ и ние решаваме какво искаме да правим тук. Не корумпирани политици, които управляват Албания, трябва да решават какво могат да правят с нашата собственост, с албанското наследство, с природното и културно наследство“, заяви писателката Ландика Сомани, която се присъедини към протестите.

Рама защити проекта. Строителни предприемачи заявиха, че ще се съсредоточат върху „отговорното ръководство и подобряването на околната среда“.

Албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай заяви в четвъртък, че за предложената инвестиция са били изготвени оценки за въздействие върху околната среда и тя ще трябва да отговаря напълно на екологичното законодателство и опазването на местния хабитат.

Европейските екологични директиви и албанските закони предоставят правни гаранции срещу проекти, които може да навредят на защитени лагуни и околни хабитати, заяви тя, цитирана от албанската държавна осведомителна агенция АТА.

Къшнър обяви планове да построи курортния комплекс през 2024 г. като част от по-широка инвестиция, която включваше и бившия генерален щаб на армията в сръбската столица Белград. Миналата година той се отказа от проекта в Сърбия след улични протести.