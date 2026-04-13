Цените на петрола скочиха в понеделник заради американската блокада на иранските пристанища

Цените са суровия петрол скочиха в понеделник заради подготовката на САЩ да наложат блокада на иранските пристанища след провала на мирните преговори в Пакистан, съобщава CNBC.

Фючърсите на американския суров петрол за доставка през май поскъпват с над 8% до 104,8 долара за барел. Международният бенчмарк „Брент“ за доставка през юни поскъпва със 7,38% до 102,2 долара.

Централното командване на САЩ обяви в неделя, че американският военноморски флот ще блокира целия морски трафик, влизащ и излизащ от иранските пристанища, в понеделник в 10:00 ч. източно време. В съобщението се добавя, че САЩ няма да възпрепятстват корабите, които преминават до и от неирански пристанища.

„Блокадата ще се прилага безпристрастно срещу кораби на всички държави, които влизат в или напускат ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив“, казва се в изявлението на CENTCOM.

Президентът Доналд Тръмп заплаши по-рано в неделя да блокира Ормузкия проток, след като САЩ и Иран не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната по време на преговорите в Пакистан.

„От момента на влизане в сила военноморските сили на САЩ, най-добрите в света, ще започнат процеса на БЛОКИРАНЕ на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, посочва президентът на страната Доналд Тръмп в публикация в социалните медии.

Тръмп обмисля ограничени удари срещу Иран, за да прекъсне застоя в мирните преговори, съобщават пред The ​​Wall Street Journal американски представители, запознати с въпроса.

Президентът заяви в неделя, че е наредил на военноморските сили да намерят и забранят преминаването на всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран за преминаване през пролива. Тесният морски път е жизненоважна артерия, която свързва производителите на петрол от Близкия изток със световните енергийни пазари.

Трансферът на танкери през пролива е намаля поради заплахата от ирански атаки, което предизвика най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята. Около 20% от световните доставки на петрол преминаваха през водния път, преди САЩ и Израел да атакуват Иран на 28 февруари.

Не е ясно дали Тръмп ще възобнови въздушните удари срещу Иран. Президентът се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня във вторник в замяна на това Техеран да позволи на корабите да преминават през пролива. Преди това той заплаши да бомбардира мостове и електроцентрали в Иран.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководеше американската делегация, заяви в неделя, че преговорите са се провалили, защото Иран не е предоставил „утвърдителен ангажимент“, че няма да се стреми към производство на ядрено оръжие.

Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Галибаф заяви, че САЩ „не са успели да спечелят доверието на иранската делегация в този кръг от преговори“.

„Пазарът сега до голяма степен се върна към условията преди прекратяването на огъня, с изключение на това, че сега САЩ ще блокират и останалите до 2 млн. барела на ден, свързани с Иран потоци през Ормузкия проток“, коментира пред Ройтерс Сол Кавоник, ръководител енергийни изследвания в MST Marquee.

Пазарният анализатор на IG Тони Сикамор казва, че ходът ефективно ще задуши потока от ирански петрол, което ще принуди съюзниците и клиентите на Техеран да окажат натиск за повторно отваряне на водния път.

Иранската революционна гвардия обяви в неделя, че всеки военен кораб, който се опитва да се приближи до Ормузкия проток, ще бъде считан за нарушение на двуседмичното прекратяване на огъня от САЩ и ще бъде третиран "сурово и решително".