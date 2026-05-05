Кои министерства могат да бъдат преструктурирани според Фискалния съвет

„Малките“ министерства могат да станат агенции, смята Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Преди ден съветът отправи шест препоръки към бъдещото правителство във връзка с изготвянето на бюджета за 2026 г. Сред тях беше съкращаване на броя на министерствата от 19 на 16.

„Например не знам колко хора знаят, че регионалното министерство всъщност съществува само в старите социалистически държави. Ако погледнете, то е сбор от откъснати агенции от другите министерства, за да бъде създадено навремето, и така си върви. Никой не може да обясни защо АПИ не е в Министерството на транспорта, а е в регионалното министерство“, каза Дацов пред Нова телевизия.

Според него проблем има и с функционирането на Министерството на труда и социалната политика. По думите му въпросите за труда трябва да бъдат преместени в Министерството на икономиката, което към момента частично покрива услуги и индустриални производства.

„Включително от него бяха откъснати и създадени някакви нови министерства“, каза той.

Дацов засегна и въпроса с Министерството на културата. През миналата седмица се появи твърдението, че несформираният още кабинет ще поиска сливането на министерствата на културата и туризма, което впоследствие беше отречено.

„Навремето, когато започнахме да правим програмното бюджетиране, беше много интересно, когато моят екип каза: Министерството на културата нищо не прави, там няма нищо, всичко е делегирано на агенции“, каза Дацов. Според него има много такива области.

Сред проблемите, с които трябва да се справи бъдещия бюджет, Любомир Дацов изтъкна и ръста на заплатите.

„Ръстът за април месец е от порядъка на 30%, тъй като през април месец бяха изплатени и заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината“, каза той. Според него има преиндексиране на доходи и огромното потребление „помпа“ вдигането на цените.

„Само погледнете колко се увеличава вносът на стоки за потребление и можете да видите колко огромно е търсенето“, каза той.

„Икономиката е винаги въпрос на баланс. Този баланс вече отдавна е нарушен и това е проблемът. Всъщност вместо да имаме дългосрочен растеж и да увеличим потенциала на икономиката, ние правим с тази политика точно обратното и то с доводите, че ние се грижим за хората“, каза още Дацов.

По думите му в държавния сектор има 90 хил. души повече спрямо населението, което обслужва.

Мерките, които трябва да бъдат направени, са мерки, които трябва да подобрят производителността на труда, смята Дацов. „Това по никакъв начин не означава да вдигнеш данъците, защото това е точно обратното“, каза той.