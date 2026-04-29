Клисурски: Дефицитът за април е сведен до нула без ползване на фискалния резерв

Служебното правителство на Андрей Гюров отчете, че дефицитът по бюджета за април е сведен до нула без ползване на фискалния резерв.

"Няма нужда Министерският съвет да одобрява ползването на средства от фискалния резерв за покриване на разходи през април, защото сведохме до нула дефицита по държавния бюджет за месеца. По държавния бюджет в този месец очакваме да покрием изцяло разходите с получените приходи“, каза служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след заседание на Министерския съвет.

Той обясни, че срямо предходните два месеца - февруари и март, има съществена разлика.

"През февруари, последния месец, в който управлява кабинетът "Желязков" - след само една седмица на служебното правителство трябваше да приемем решение, с което да одобрим до 900 млн. евро ресурс от фискалния резерв. Той трябваше да се ползва, за да се покрият разходите, които нямаше как да бъдат покрити", обясни Клисурски.

След това - през март, е направен успешен опит за намаляване на този дефицит. "Така сумата от 900 млн. евро стана 600 млн. евро, които трябваше да се ползват от фискалния резерв. И съм щастлив, че днес, когато вече говорим за месец април, няма нужда изобщо да се ползва ресурс от фискалния резерв“, каза Клисурски.

По думите му служебният кабинет е успял да ограничи и необоснованите разходи, като в сметката не влизат 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР), които са допълнителен приход.

"Средствата бяха върнати от ББР в държавния бюджет и не помагат по никакъв начин за подобряване на дефицита", подчерта финансовият министър. Въпреки това правителството успя през април да задържи дефицита по държавния бюджет без увеличение, каза още Клисурски.