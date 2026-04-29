Клисурски посъветва редовния кабинет да съкрати "раздутите разходи"

Държавата трябва да ограничи ненужно раздутите разходи и да приеме нов бюджет, който да удържа дефицита в разумни граници. Това заяви финансовият министър Георги Клисурски по Нова телевизия.

Служебният финансов министър препоръча на следващото редовно правителство да се прегледат всички ненужни разходи, да се изрежат и тогава да се види има ли нужда от допълнителни приходни мерки.

"Трябва да се ограничи харченето и бързо да се приеме нов бюджет, за да се удържа дефицитът", каза министърът. Той посочи примери за завишени обществени поръчки, като тези за тестове за два вида рак към Министерството на здравеопазването.

"Имаме случаи, в които поръчка, струваща реално 3 млн. евро, е раздута на 10 млн. евро. Оказа се, че имаме между 5 и 10 пъти завишение в цените на единичния тест. Това означава, че поръчката е трябвало да струва 2-3 милиона евро. Друг от примерите са цените на лекарствата. Освен това, относно инсинератора за умъртвяване на животни, имаме съмнения за фиктивни курсове на камиони. Например, капацитетът му е един, а имаме регистрирани дневни курсове, които са за три пъти повече. Става дума за десетки милиони евро“, каза Клисурски.

Той уточни, че е възложил над 60 инспекции на Агенцията за държавна финансова инспекция по различни сигнали. Според него вероятно стотици милиони евро могат да се спестят от раздутите разходи.

Служебният финансов министър отправи критики към предходното редовно управление, като отбеляза, че кабинетът "Желязков" е изтеглил рекорден дълг. "Този кабинет изтегли рекорден дълг и вкара милиарди в Българската банка за развитие (ББР). За нас това беше ненужно използван ресурс, който е по-добре да бъде в бюджета", заяви той.

Служебното правителство върна над 1 млрд. евро от ББР към бюджета, като тогава Клисурски посочи, че така парите ще могат да се използват за всички видове разплащания.

Министърът заяви че, служебният кабинет успява да стабилизира ситуацията с дефицита, въпреки че в началото на мандата ситуацията с фискалния резерв е била напрегната.

"Още през първата ни седмица трябваше да теглим 900 млн. евро от фискалния резерв за разходите през февруари, но успяхме да намалим тази сума на 600 млн. евро следващия месец. Към април вече сме на нулата - имаме изравнени приходи към разходи", каза Клисурски.

Служебният финансов министър призова следващото правителство и към решителност в управлението на държавния апарат. "Призовавам новото правителство да направи смели административни реформи. Преди това не се случваше поради сложни коалиции и спорове в парламента", посочи той.

Министърът допълни, че служебният кабинет е подготвил почвата за следващите управляващи чрез активни преговори в Брюксел. "Преговаряхме доста активно с Европейската комисия да се изместят сроковете по ПВУ и да се увеличат средствата. Така новото правителство ще има необходимото време да направи нужните реформи", завърши Клисурски.

Според него до два-три месеца трябва да бъде приет редовен бюджет.

Клисурски смята, че на финалната права е постигане на съгласие за увеличение на размера на четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост от страна на ЕК, а също и да се изместят с месец-два сроковете, за да има време редовното правителство да направи нужните реформи. Сред тях са тези антикорупционния орган и механизма за контрол на главния прокурор. Освен това министър Янкулов ще предложи основаване на КПК с по-добър механизъм за определяне на нейните членове с цел повече независимост. При изпълнение на условията, четвъртото плащане по ПВУ може да бъде вместо 900 милиона - 1,1 милиарда евро.

По думите му според финалната оценка на Европейската комисия дефицитът за 2025 г. е 3,5% на начислена основа. „България ще може да се ползва от дерогацията за разходите за отбрана. Благодарение на нея се надявам да не влезем в процедура по свръхдефицит. Нашите анализи показват, че това няма да се случи, защото иначе би означавало затягане на коланите“, отбеляза Клисурски.