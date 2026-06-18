Търговският дефицит на България расте с близо 33% на годишна база през април

Търговският дефицит на България през април расте с 32,62% до 1,084 млрд. евро при дефицит от 817,4 млн. евро година по-рано. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За периода януари-април търговският баланс е на минус с близо 3,760 млрд. евро, при дефицит от 2,897 млрд. евро за същия период на миналата година, като расте с 29,78% показват изчесленията на Investor.bg.

Статистиката отчита, че износът на български стоки през април е над 3,966 млрд. евро, като нараства с 545,1 млн. евро (15,9%) в сравнение с година по-рано. За четири месеца той е над 14,936 млрд. евро, като се увеличава с 1,071 млрд. евро (7,7%) в сравнение със същия период на миналата година.

От януари до април 2025 г. износът намалява на годишна база с 2,5%.

По данни на БНБ вносът на стоки за април е над 5,050 млрд. евро, като нараства с 811,8 млн. евро (19,2%) на годишна база. За четири месеца той достигна 18,696 млрд. евро, като се увеличава с 1,933 млрд. евро (11,5%) спрямо същия период на миналата година. Вносът за януари-април 2025 г. нараства на годишна база с 6,8%.

Салдото по услугите е положително в размер на 402,7 млн. евро, като година по-рано също излезе на плюс с 530 млн. евро. За четири месеца то е на положителна територия с 1,924 млрд. евро, при положително салдо от 2,304 млрд. евро за периода от януари до април 2025 г.

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 1,123 млрд. евро при дефицит от 851,7 млн. евро преди година. За четири месеца тя е на минус с 3,004 млрд. евро, при отрицателно салдо от 1,440 млрд. евро за януари-април 2025 г.

В централната банка изчисляват, че за април салдото по текущата сметка е на минус с 1,209 млрд. евро при отрицателно салдо от 788,9 млн. евро за април 2025 г. За четири месеца текущата сметка е отрицателна на стойност от 3,615 млрд. евро при отрицателно салдо от 1,825 млрд. евро за януари-април 2025 г.

Източник: БНБ

Капиталовата сметка е на плюс с 86,2 млн. евро при дефицит от 62,7 млн. евро за април 2025 г. От януари до април тя излиза на положителна територия с 611 млн. евро, при излишък от 384,8 млн. евро за четирите месеца на миналата година.

Финансовата сметка за април е на минус с 949,4 млн. евро при отрицателна стойност от 1,007 млрд. евро за април 2025 г. За четири месеца тя излиза на отрицателна територия с 3,454 млрд. евро, при знак минус от 934,5 млн. евро преди година.

Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи нарастват с 29,8 млн. евро при ръст от 410,6 млн. евро за април 2025 г. За периода от януари до април те се понижават със 134,9 млн. евро при увеличение с 497,3 млн. евро за първити четири месеца на миналата година.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 224,3 млн. евро при ръст с 209,8 млн. евро за април 2025 г. За януари – април те се увеличават с 1,839 млрд. евро при ръст със 728 млн. евро преди година.

Резервните активи на БНБ нарастват с 8,1 млн. евро през април, при намаление с 976,2 млн. евро преди година. За януари – април те се понижават със 758,9 млн. евро, при намаление с 4 млрд. евро за същия период на 2025 г.