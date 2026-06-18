Чуждестранните инвестиции в България са скочили над 7 пъти през първите четири месеца

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през първите четири месеца на тази година възлиза на 2,021 млрд. евро, нараствайки с над 631% (1,745 млрд. евро) спрямо резултата за същия период на 2025 г., показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Само през април ПЧИ са за 206,8 млн. евро, докато година по-рано бяха на минус със 135 млн. евро година по-рано, като увеличението е с над 253%, показват изчисленията на Investor.bg.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е на плюс с 243,5 млн. евро за януари – април. Той е по-голям с 311,1 млн. евро от този за първите четири месеца на 2025 г., когато бе -67,5 млн. евро.

В централната банка отчитат, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за първите четири месеца е на минус с 0,6 млн. евро, но се свива спрямо -14,3 млн. евро година по-рано.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 1,143 млрд. евро от януари до април при положителна стойност от 756,2 млн. евро година по-рано.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е на стойност 634,9 млн. евро за първите четири месеца на 2026 г. при -412,2 млн. евро преди година.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – април е 47,2 млн. евро при 45,7 млн. евро за същия период на миналата година.

През април той е на плюс с 12,3 млн. евро, свивайки се рязко спрямо 65,8 млн. евро преди година.