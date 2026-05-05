От автомобили към отбрана - Германия се превръща в оръжейния завод на Европа

С рухването на износния модел Германия се преориентира от коли към оръжия и се стреми да превърне спада на промишлеността си в бум на отбранителния сектор, пише The Wall Street Journal.

След като десетилетия наред беше промишленият двигател на Европа, страната се намира в най-дългия си период на стагнация от Втората световна война, като се бори с конкуренцията от Китай и спада на търсенето. Реакцията е решителна, колкото самата криза – преобразуване на промишлената ѝ база в арсенал на Запада.

Множество данни показват как старият модел се пропуква. Всеки месец около 15 хил. работни места изчезват от германското промишлено производство, включително в доминиращия преди време автомобилен сектор, сочат данни на правителството. Mercedes-Benz регистрира спад от 49% на печалбата през 2025 г., а Volkswagen, втората по големина автомобилна компания в света, съобщи, че печалбата ѝ е спаднала с 44% през същия период и обяви планове да съкрати 50 хил. работни места в Германия до 2030 г.

Дори флагмански марки като Porsche съобщават за тежки удари – оперативната печалба на компанията намаля с 98% спрямо 2024 г., която вече беше една от най-лошите ѝ години в съвременната история. Голяма част от германската икономика в момента се подкрепя от сектора на услугите, който включва около 70% от брутния вътрешен продукт, въпреки че промишленото производство все още съставлява 20%, а до една пета от всички услуги са свързани с промишлени компании като автомобилните производители.

Сега, когато американските гаранции за сигурност изглеждат по-несигурни, а Европа бърза да се превъоръжи, Берлин се позиционира да се превърне в гръбнака на отбранителната индустрия на Стария континент.

Автомобилният сектор преживява криза поради забавянето на икономиката в света, геополитическите рискове и нарастващата конкуренция от Китай, казва Клаус Розенфелд, главен изпълнителен директор на Schaeffler, един от водещите доставчици на автомобилни части в света, който произвежда всичко – от силови агрегати до лагери, а сега се очертава като играч в сектора на отбраната.

Същевременно неотдавнашни регулаторни промени в Германия и Европейския съюз подобриха достъпа до капиталовия пазар за компаниите от отбранителния сектор, а огромни държавни договори и програми за държавно финансиране отключиха средства за отбрана в размер на близо 1 трлн. евро. Това се дължи на опасенията от експанзионизма на Русия и все по-враждебната глобална среда.

Компанията на Розенфелд вече произвежда двигатели за дронове, бордови системи за бронирани автомобили и компоненти за военната авиация. Целта му е 10% от оборота на компания, към момента в размер на 24 млрд. евро, да идват от подразделението за отбрана, създадено миналата година, като голяма част от продукцията се осигурява от общо над 100 хил. служители и 1000 завода по целия свят, включително осем в САЩ.

В промишлената област на Германия заводски линии, които преди време захранваха износното чудо на страната, се пренасочват към машини за превъоръжаването на Европа.

Правителството подкрепя това. Подходът на Берлин не е да съживи старата икономика, а да я замени. Неработещите заводи и нарастващият брой на съкратени квалифицирани служители се пренасочват към единствения сектор, който все още постига мащабен растеж.

Volkswagen преговаря с израелски компании с цел да започне да произвежда компоненти за израелската система „Железен купол“ до 2027 г. Редица компании добавиха трети смени, за да произвеждат оръжия и боеприпаси за Украйна. Прехващачи за системите Patriot, които дълго време бяха чисто американски продукт, скоро ще се произвеждат в Германия, за да отговорят на нарастващото търсене.

Близо 90% от рисковия капитал в Европа, инвестиран в технологии в отбраната, се насочва към германски компании, сочат данни на правителството.

„Европа трябва да може да се отбранява сама, а това означава също да създаде силна индустрия в областта на сигурността и отбраната, на която можем да разчитаме“, заяви министърът на икономиката Катерина Райхе.

Заедно със свои колеги от кабинета, включително министъра на отбраната, тя настоява за превръщането на изпитващи затруднение производствени компании в подизпълнители в сектора на отбраната. „Преустройството на съществуващи производствени обекти от други сектори може да намали препятствията за разширяване на местния капацитет“, посочи тя.

Министерството на икономиката финансира платформа за създаване на контакти, установена от основната браншова организация в сектора на отбраната BDSV, за да свързва установени вериги за доставки в отбраната с компании от други сектори.

Навлизането в сектора на компании извън отбраната спомага за смекчаване на натиска за разширяването на традиционни вериги за доставки, казва председателят на BDSV Ханс Кристоф Ацходиен.

Себастиан Шулте поел поста главен изпълнителен директор на Deutz, 162-годишния пионер при двигателите с вътрешно горене, около две седмици преди Русия да започне пълномащабното си нашествие в Украйна през 2022 г. Подобно на много промишлени компании, Deutz изпитвала затруднения заради отслабващата икономика на Германия, а войната влошила положението.

„Промяната на компанията се превърна в основната ми задача“, казва Шулте.

Той идва от сектора на морската отбрана и инстинктът му подсказал, че трябва да превърне кризата, ускорена от войната, в добра възможност. „Нашата отличителна черта са стабилните вериги за доставка – това, което работи за двигателите и минното оборудване, ще работи и за отбранителния сектор“, отбелязва Шулте.

Докато традиционните отбранителни компании често имат много дълги развойни цикли и са им нужни години, за да разширят производството, производителите на силно конкурентния автомобилен пазар успяват бързо да се разраснат, коментира той.

Всъщност, американският гигант в областта на отбраната Lockheed Martin, който произвежда ракети за противовъздушните системи Patriot, създава само около 629 ракети прехващачи на година въпреки огромното търсене, породено от войните с участието на Русия и Иран.

Deutz, която е по-гъвкава компания, свикнала с бързо променящите се предпочитания на купувачите на автомобили, се развила толкова бързо, че вече доставя двигатели за производство на електроенергия за системите Patriot, използвани от Саудитска Арабия, както и различни безпилотни системи и бронирани превозни средства.

Компанията придоби стартъпи в областта на отбраната и инвестира в изцяло нов бизнес, в който нямала предишен опит. „Решихме да превърнем думите си в дела“, казва Шулте.

Залогът се отплатил – за разлика от много автомобилни компании Deutz не е прибегнала до масови съкращения, тъй като служителите се пренасочили към производство в сектора на отбраната. Компанията е увеличила приходите си с 15% миналата година.