Германският суверенен фонд изоставя ограниченията за инвестиции в отбраната

Германският суверенен фонд се отказва от дългогодишните ограничения върху инвестирането в производители на оръжие в отговор на все по-напрегнатата геополитическа реалност, съобщава Bloomberg.

Фондът, известен като Kenfo, вече ще може свободно да купува акции и облигации, емитирани от фирми в отбранителния сектор, заяви главният изпълнителен директор Аня Микус.

Преди това на фонда му беше забранено да държи ликвидни активи в компании, които генерират повече от 5% от приходите си от дейности, свързани с отбраната.

Решението е част от широкото пренасочване на инвеститорите в Европа, като мнозина характеризират необходимостта от разпределяне на средства за производителите на оръжие като устойчива стратегия, насочена към защитата на демокрацията.

Kenfo, която управлява активи за 25,6 млрд. евро, не споделя това мнение, изтъква Микус.

„Продължаваме да вярваме, че въоръжаването не е устойчиво“, изтъква тя. „Но то стана необходимо поради променената ситуация със сигурността“.

Тъй като Германия увеличава разходите за отбрана, не би било възможно суверенният фонд на страната да откаже да се ангажира, подчертава Микус.

На фона на продължаващата война на Русия с Украйна и сигналите от САЩ, че страната се дистанцира спрямо НАТО, Европейският съюз (ЕС) призова за нова ера на превъоръжаване в региона. Това накара инвеститорите, които преди това разглеждаха експозицията към оръжейната индустрия като риск, да се откажат от дългогодишните си политики на изключване.

Микус, бивш член на надзорния съвет на Commerzbank AG, заяви, че Kenfo вече може да инвестира в производители на оръжие, базирани в ЕС, Великобритания, Норвегия и Швейцария. Географският фокус на стратегията отразява определени минимални стандарти за контрол на износа, добавя тя, отбелязвайки, че Kenfo вече е свободна да инвестира в неликвидни отбранителни активи.

Разпределенията на средства за компании, които произвеждат спорни оръжия като касетъчни бомби, ще останат забранени, подчертава Микус.

Фондът Kenfo, основан през 2017 г., първоначално е натоварен със задачата да генерира достатъчна дългосрочна възвръщаемост за финансиране на междинното и окончателното съхранение на радиоактивни отпадъци от германските атомни електроцентрали, които бяха изведени от експлоатация преди няколко години. Това остава във фокуса на фонда, изтъква Микус. В същото време той вече ще може да разшири кръга от компании, в които може да инвестира.

„Очаквам, че до средата на годината ще сме изградили по-голяма експозиция към отбраната“, посочва Микус, като подчерта, че Kenfo не е получил изрично задължение да купува акции и облигации от отбранителни компании.

„Вече започнахме дискусии с нашите външни мениджъри на активи“, споделя още тя, добавяйки: „Те ще решат дали инвестициите в отбранителни активи имат своята логика от гледна точка на възвръщаемостта. Цените на много акции в отбранителния сектор са на изключително високи нива“.