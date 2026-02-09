Проектът за изтребител на Франция и Германия е на ръба на провала

Отдавна проблематичната програма Future Combat Air System (FCAS) за създаване на изтребител, разработвана съвместно от Франция, Германия и Испания, е на ръба на провала, съобщава Politico, позовавайки се на четирима европейски представители в Париж и Берлин.

„По-вероятно е да бъде обявено, че [с проекта] е свършено, отколкото, че ще бъде подновен“, заяви в петък представител, запознат с мнението на френския президент Еманюел Макрон.

Френски депутат, който работи по въпросите на отбранителната политика, е изразил същото мнение.

Програмата „FCAS е мъртва, всички го знаят, но никой не иска да го изрече“, заяви депутатът.

Провалът на флагманската програма между трите страни за създаване на изтребител от шесто поколение – заедно с дронове и бойна облачна платформа – би бил огромен политически удар за френския президент.

Макрон лично даде начало на проекта с тогавашния канцлер Ангела Меркел през 2017 г., но той е в застой от почти година поради индустриални спорове, което предизвика месеци на спекулации за бъдещето му.

Провалът би бил „лош сигнал – затова Макрон се опитва да го спаси“, твърди споменатият по-горе представител, който, подобно на други цитирани в тази статия, е поискал анонимност, за да може да говори откровено за програмата.

Пресслужбата на германското правителство и френското министерство на отбраната не са отговорили веднага на запитванията на Politico за коментар относно перспективата за предстоящия крах на проекта FCAS.

Френските официални лица обаче публично подчертават, че все още искат проектът да проработи.

„Правим всичко възможно, за да се опитаме да спасим тази програма. Ще видим как ще се справим“, заяви пред репортери новият шеф на френската агенция за доставки на оръжие Патрик Пайо.

Проблемите около FCAS подчертават и предизвикателствата пред европейското сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, докато континентът се опитва да се превъоръжи срещу възродената Русия и американското военно оттегляне.

Изтребителят е в центъра на ожесточените индустриални спорове между Dassault и Airbus за лидерство, технологии и разпределение на работата, като няма признаци конфликтът да бъде решен.

От месеци Франция и Германия се опитват да изгладят различията си. Те бяха определили краен срок за това 17 декември миналата година, но го пропуснаха, без да намерят решение.

Песимистичната оценка става ясна, докато Берлин тайно обмисля драматична промяна.

Германският канцлер Фридрих Мерц обмисля редица варианти – от разделянето на компонента за пилотирани изтребители на програмата на два национални изтребителя до прекратяване на участието на Германия изцяло, посочват германски правителствени и индустриални представители, запознати с мисленето му.

Мерц е изразил това свое мнение пред посланици, посещаващи Париж, казват двама германски представители, работещи в областта на отбраната, но Берлин все още се затруднява да намери начин да съобщи тази новина.

Смутът около FCAS засили вниманието към конкурентната програма за изтребители – Global Combat Air Programme (GCAP), водена от Италия, Обединеното кралство и Япония.

Двама европейски представители от сектора на отбраната, запознати с преговорите, заявиха пред Politico, че Берлин тихо проучва как би изглеждало участието в конкурентната програма за изтребители.

Според италианския вестник Corriere della Sera премиерът Джорджа Мелони е била отворена към участието на Германия в GCAP, когато Мерц е повдигнал идеята за потенциалното участие на Берлин по време на среща между двамата миналия месец.

Мерц и Макрон все пак може да обсъдят техния проект в рамките на неформалната среща на Европейския съвет тази седмица.

В Берлин германските власти настояват, че Германия все още иска да запази части от програмата – по-специално съвместния боен облак и други споделени системи – дори ако проектът за изтребител се раздели на такъв за два отделни самолета.