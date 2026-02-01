И Европа, и Украйна могат да се справят, ако САЩ реши да ги изостави

Кризата около Гренландия повдигна много въпроси за бъдещето на НАТО и как би изглеждала организацията без най-големия си член - САЩ. Генералният секретар Марк Рюте изказа съмнения, че Европа ще може да се справи и да подсигури собствената си защита, но бившият главнокомандващ обединените сили на САЩ в Европа адм. Джеймс Ставридис е на друго мнение.

В кометар за Bloomberg той признава, че това е сценарий, който никога не е разглеждал досега. Първият генерален секретар на организацията лорд Исмей казва, че основната причина тази организация да съществува е "да държи руснаците вън, американците вътре, а германците под контрол", пише Ставридис и допълва, че Исмей също така е имал опасения, че САЩ някога ще повторят грешката си след Първата световна война - просто да изоставят Европа след края на бойните действия.

В годините след Втората световна война НАТО се разрасна до 32 държави и е от значение за сигурността не само в Европа и Северна Америка, но и в Близкия изток, в Африка, на Балканите, както и в Арктика. Засега напрежението около Гренландия изглежда овладяно, но в Европа вече очакват и други изненади от САЩ по други въпроси, отбелязва още адм. Ставридис.

Как ще изглежда НАТО без САЩ?

САЩ имат най-големия военен бюджет в Алианса - 900 млрд. долара, а американският президент Доналд Тръмп наскоро обяви, че ще увеличи разходите за отбрана и сигурност до 1,5 трилиона долара. Колективният бюджет за отбрана на Европейския съюз обаче също не е малък - втория в света, или към 400 млрд. долара и то още преди да бъдат изпълнени обещанията за увеличаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение бюджетът на Китай е 250 млрд. долара, а на Русия - 140 млрд. долара.

Без САЩ Европа ще загуби най-големите оръжейни компании в света - Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и RTX (бившата Raytheon), но развива активно своята собствена отбранителна индустрия, в който влизат гиганти като BAE, Leonardo, Airbus, Thales, Saab и Rheinmetall.

Заради подкрепата за Украйна в момента в Европа се произвеждат повече боеприпаси и танкове, отколкото в САЩ, страните имат и технологии за подводници и военни кораби, които липсват на САЩ.

Европа няма технологиите "стелт" за изтребителите, нито системите за противовъздушна отбрана Patriot и THAAD, които са от критично значение днес в Украйна, пише още адмиралът. По време на войната обаче Германия разви своята система за ПВО Iris-T и според военни анализатори тя показва добри резултати при свалянето на крилати ракети и дронове. Франция и Италия пък модернизираха Samp-T, благодарение и на данните от войната, и започва да се приближава към характеристиките на Patriot.

Според оценките на Джеймс Ставридис Европа ще успее да се справи с производството на нужното оръжие дори и с липсващи технологии. Вероятно ще отнеме време, но няма да е вечно и вероятно ще отнече не повече от пет години, категоричен е той.

Най-голямата загуба за Европа, ако САЩ реши да се оттегли от НАТО ще е старатегическият ядрен чадър. Франция и Великобритания разполатат с обучени ядрени сили, но са малки и вероятно отказа на САЩ да защитят Европа ще наложи още някои европейски държави - например Германия и Полша, да влязат в ядрения клуб.

Ползи за Европа

Но Европа би имала и ползи от излизането на САЩ от Алианса - европейските войски вече няма да бъдат въвличани във войни, водени от американските приоритети, като например в Афгаистан и Ирак. Наскоро Доналд Тръмп неглижира участието на войниците от НАТО в тези операции, което накара британците да му напомнят за своите действия и да очакват извиненията му.

Без САЩ НАТО ще се съсредоточи към съседните страни - например в Украйна, за която без САЩ шансовете да влезе в Алианса се увеличават съществено.

Отказът на САЩ да се занимава с Украйна също не е фатален

В последните месеци Украйна и нейните европейски съюзници са заети основно да поддържат интереса на Доналд Тръмп и да удържат САЩ в алианса, пише от своя страна Financial Times. Опасенията са, че обратното би бил тежък удар по изтощената украинска армия и може да насърчи руския президент Владимир Путин да се стреми към своите максималистични цели и да овладее цялата страна.

Но през последните месеци САЩ спряха военната помощ за Киев и дори за няколко седмици блокираха обмена на разузнавателни данни - една от областите, в която Украйна няма много алтернативи. Според FT обаче това не е довело до критични последици, въпреки че сложи край на операцията на Украйна в Курска област.

В края на 2025 година френският президент Еманюел Макрон съобщи, че сега Украйна получава две трети от разузнавателите дани от Франция. Източници на FT потвърждават, че зависимостта на Украйна от САЩ в много области е намаляла съществено в последно време.

Самата Украйна работи за премахване на тези зависимости с производството на дронове и друго въоръжение и в момента сама произвежда около 60% от необходимото за фронта. Остава обаче нуждата от американските средства за въздушна отбрана и ракетите за тях.