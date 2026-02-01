IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

И Европа, и Украйна могат да се справят, ако САЩ реши да ги изостави

Без САЩ европейските сили на НАТО няма да бъдат въвличани в приоритетни на САЩ мисии и ще се съсредоточат в своите съседи

12:18 | 01.02.26 г. 9
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Кризата около Гренландия повдигна много въпроси за бъдещето на НАТО и как би изглеждала организацията без най-големия си член - САЩ. Генералният секретар Марк Рюте изказа съмнения, че Европа ще може да се справи и да подсигури собствената си защита, но бившият главнокомандващ обединените сили на САЩ в Европа адм. Джеймс Ставридис е на друго мнение.

В кометар за Bloomberg той признава, че това е сценарий, който никога не е разглеждал досега. Първият генерален секретар на организацията лорд Исмей казва, че основната причина тази организация да съществува е "да държи руснаците вън, американците вътре, а германците под контрол", пише Ставридис и допълва, че Исмей също така е имал опасения, че САЩ някога ще повторят грешката си след Първата световна война - просто да изоставят Европа след края на бойните действия.

В годините след Втората световна война НАТО се разрасна до 32 държави и е от значение за сигурността не само в Европа и Северна Америка, но и в Близкия изток, в Африка, на Балканите, както и в Арктика. Засега напрежението около Гренландия изглежда овладяно, но в Европа вече очакват и други изненади от САЩ по други въпроси, отбелязва още адм. Ставридис.

Как ще изглежда НАТО без САЩ?

САЩ имат най-големия военен бюджет в Алианса - 900 млрд. долара, а американският президент Доналд Тръмп наскоро обяви, че ще увеличи разходите за отбрана и сигурност до 1,5 трилиона долара. Колективният бюджет за отбрана на Европейския съюз обаче също не е малък - втория в света, или към 400 млрд. долара и то още преди да бъдат изпълнени обещанията за увеличаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение бюджетът на Китай е 250 млрд. долара, а на Русия - 140 млрд. долара.

Без САЩ Европа ще загуби най-големите оръжейни компании в света - Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и RTX (бившата Raytheon), но развива активно своята собствена отбранителна индустрия, в който влизат гиганти като BAE, Leonardo, Airbus, Thales, Saab и Rheinmetall.

Заради подкрепата за Украйна в момента в Европа се произвеждат повече боеприпаси и танкове, отколкото в САЩ, страните имат и технологии за подводници и военни кораби, които липсват на САЩ.

Европа няма технологиите "стелт" за изтребителите, нито системите за противовъздушна отбрана Patriot и THAAD, които са от критично значение днес в Украйна, пише още адмиралът. По време на войната обаче Германия разви своята система за ПВО Iris-T и според военни анализатори тя показва добри резултати при свалянето на крилати ракети и дронове. Франция и Италия пък модернизираха Samp-T, благодарение и на данните от войната, и започва да се приближава към характеристиките на Patriot. 

Според оценките на Джеймс Ставридис Европа ще успее да се справи с производството на нужното оръжие дори и с липсващи технологии. Вероятно ще отнеме време, но няма да е вечно и вероятно ще отнече не повече от пет години, категоричен е той.

Свързани статии

Най-голямата загуба за Европа, ако САЩ реши да се оттегли от НАТО ще е старатегическият ядрен чадър. Франция и Великобритания разполатат с обучени ядрени сили, но са малки и вероятно отказа на САЩ да защитят Европа ще наложи още някои европейски държави - например Германия и Полша, да влязат в ядрения клуб.

Ползи за Европа

Но Европа би имала и ползи от излизането на САЩ от Алианса - европейските войски вече няма да бъдат въвличани във войни, водени от американските приоритети, като например в Афгаистан и Ирак. Наскоро Доналд Тръмп неглижира участието на войниците от НАТО в тези операции, което накара британците да му напомнят за своите действия и да очакват извиненията му.

Без САЩ НАТО ще се съсредоточи към съседните страни - например в Украйна, за която без САЩ шансовете да влезе в Алианса се увеличават съществено.

Отказът на САЩ да се занимава с Украйна също не е фатален

В последните месеци Украйна и нейните европейски съюзници са заети основно да поддържат интереса на Доналд Тръмп и да удържат САЩ в алианса, пише от своя страна Financial Times. Опасенията са, че обратното би бил тежък удар по изтощената украинска армия и може да насърчи руския президент Владимир Путин да се стреми към своите максималистични цели и да овладее цялата страна.

Но през последните месеци САЩ спряха военната помощ за Киев и дори за няколко седмици блокираха обмена на разузнавателни данни - една от областите, в която Украйна няма много алтернативи. Според FT обаче това не е довело до критични последици, въпреки че сложи край на операцията на Украйна в Курска област.

В края на 2025 година френският президент Еманюел Макрон съобщи, че сега Украйна получава две трети от разузнавателите дани от Франция. Източници на FT потвърждават, че зависимостта на Украйна от САЩ в много области е намаляла съществено в последно време.

Самата Украйна работи за премахване на тези зависимости с производството на дронове и друго въоръжение и в момента сама произвежда около 60% от необходимото за фронта. Остава обаче нуждата от американските средства за въздушна отбрана и ракетите за тях.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:18 | 01.02.26 г.
НАТО войната в Украйна Доналд Тръмп икономиката на ЕС
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
9
rate up comment 0 rate down comment 0
fortiss.
преди 56 минути
До: precakanotoНепрекъснато заемаш противотоложни позиции. Влез в един образ /от реалността си/ и живей с него и по форумите.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 5 rate down comment 6
aldy
преди 1 час
Натото отдавна трябваше да бъде разпуснато след разпускането на Варшавския договор. Но някои се помислиха за свръхвелики и започнаха непрекъснато настъпление към границите на Русия. Въпреки обещанията, дадени при обединението на германците. Предупредиха ги, че това ще свърши зле. Но 2014 г. последва нацисткият преврат и подготовка, повече от 8 години на укра за война с РФ. Което виждаме и сега. Без укра фес няма никакъв шанс. Никакъв. Освен на гробищата.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 5 rate down comment 6
Alex Silver
преди 2 часа
Без проксито 404 фес не става за нищо, освен ако много настоява да си намери белята. Имали много пари, пък като просеци събират волни пожертвования за наркомика. От тази война той е най печелившият. Е, и неговите покровители на "един остров". Засега. Едва ли ще го оставят дълго да си харчи кървавите милиарди.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 5 rate down comment 6
xapoznai
преди 2 часа
До: precakanotoКъде го видя тоз фалит хаха! Какъв фалит чуваш ли се? Всеки месец Европа влага около 40млрд в САЩ. Основните кредитори в ЕС са самите данъкоплатци. Обобщено шанса за фалит на ЕС е около 100 пъти по-нисък от която и да е друга страна. Еврото е втората валута в света, търговския излишък е 150млрд евро и въобще фалит съществува само в някакви фантастични глупотевини! Единствената заплаха за ЕС е неговто единство, но политиката срещу популисти е последователна и мощна.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 5 rate down comment 4
aldy
преди 2 часа
Как ще изглежда НАТО без САЩ? Никак. Как се прави армия с арRаBели и муRRгавели? Щото другото все пенционер, остаряващи нации без нужната раждаемост. И с въоръжение, доставяно от Щатовете, щото си съсипаха енергетиката и икономиката. А до последния украинец не е и толкова далече. Ze щял да трепе по 50 хилки седмично. Ама на оня свят, май?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 17 rate down comment 5
precakanoto
преди 2 часа
Ще, ще, ще... (бъдеще време). Съществена е каква е ситуацията в момента, а не каква ще да е. Ако бункерното джудже в кремъл изтърве една мини-тактическа атомка, всички европейски самовнушени идеи ще се приземят. Разберете, че европа освен източник на кеш, с който се купуват и подаряват оръжия, не е пропорционален източник на "работна ръка на терен". Дори, но не е никакъв! Симпатизирам на Украйна, но Кой ще иде на фронта след горките украинци! По-добре мир, спрямо тотален фалит!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 3 rate down comment 12
гъбко
преди 3 часа
Според мен НАТО с намалено хамериканско присъствие ще продължи да си съществува по ред причини . НАТО бе УСАто е некаква рассийско/поднебесна фикция , детска мечта ... Първо на миротворецът му остава една година да вилнее и още две да се спотайва и кротува . И второ , MAGA не УСАто , те са малка част от републиканската партия , която пък е част от УСАто ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 13
гъбко
преди 3 часа
Според мен , скандинавските държави ще развият първи ядрено оръжие за възпиране - Норвегия , Финландия , Швеция , Дания и вероятно ще покрият с ядрен чадър Блатийските държави . Защо ?! 1. Защото имат собствено производство на уран и обогатяване в промишлен мащаб . 2. Защото имат ядрена енергетика . 3. Защото всяка от тях има изключително мощен ВПК на световно ниво във всяко отношение . 4. Вече са водени такива разговори на политическо ниво и се водят в момента. 5. Защото тръмп не спира ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 10 rate down comment 14
Алехандро
преди 3 часа
Това и рашките го знаят, вече...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още