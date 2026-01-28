Кубилюс: Европа може да се защитава, но не може да замени ядрения чадър на САЩ

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви пред Euronews, че е съгласен с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Европейският съюз (ЕС) разчита на ядрената защита на САЩ.

Кубилюс обаче заяви също, че ЕС може и трябва да работи за постигане на независимост в конвенционалната отбрана.

Европейците не могат да заменят американския ядрен чадър, поне засега, но когато става въпрос за конвенционална отбрана, ситуацията е различна, заяви еврокомисарят.

Преди Рюте заяви в понеделник, че ЕС трябва „да продължи да мечтае“ за независимост от САЩ, най-големия му съюзник, по въпросите за сигурността и отбраната.

Кубилюс посочва, че ако коментарите на Рюте се отнасят само до ядрената отбрана и ако Рюте е имал предвид, че „европейците трябва да спрат да мечтаят за възможността да се защитят без американски ядрен чадър - аз съм съгласен с него“.

„Но американците казаха по много ясен начин, че са готови да запазят този чадър и ние сме доволни от това“, добавя той.

Според Кубилюс, що се отнася до конвенционалната отбрана, това е мястото, където Европа „трябва да е готова да се защитава с много по-малко присъствие на Америка“. „Това е реалността на днешния ден“, подчертава той.

Практически пример за това, както обяснява Кубилиус, е да се намери решение за заместване на до 100 000 действащи военнослужещи, които американската армия в момента е разположила в цяла Европа и които играят „много важна роля“.

Кубилюс настоява, че ЕС трябва да разбере какво точно ще трябва да замени, ако САЩ решат да намалят присъствието си на европейския континент. Това включва „стратегически средства, материали, оборудване в космоса, на Земята и т.н.“, изтъква още той.