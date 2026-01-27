Може ли Европа да се защитава сама без САЩ?

ЕС трябва да спре да мечтае за създаване на европейски стълб за НАТО и да продължи да изгражда връзки със САЩ въпреки Тръмп, заяви генералният секретар на алианса, пише БТА в материал.

Европа е неспособна да се защити без Америка, каза в понеделник Марк Рюте само няколко дни след като многократните заплахи на Доналд Тръмп да завземе Гренландия докараха алианса до ръба на разпада, отбелязва "Политико".

"Ако някой тук мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитят без САЩ, нека продължава да мечтае", заяви той пред депутатите от комисиите по отбрана и външни работи на Европейския парламент. "Това е невъзможно."

Това, до голяма степен, противоречи на казаното от комисаря на Европейския съюз по отбраната Андрюс Кубилюс в средата на януари, че блокът трябва да обмисли създаването на постоянна военна сила от 100 000 войници и да преразгледа политическите процеси, регулиращи отбраната.

"Щяха ли Съединените щати да бъдат военно по-силни, ако имаха 50 армии на щатско ниво, вместо една федерална армия?“, каза той на конференцията в Стокхолм под мотото "Европа под натиск" .

Еврокомисарят посочи, че отбранителната готовност на Европа зависи от три стълба: повече инвестиции в производствен капацитет; институции, които са подготвени и организирани; политическа воля за възпиране и, ако е необходимо, за борба.

От своя страна, Рюте настоява, че Европа трябва да поддържа отворени канали за комуникация със Съединените щати и че американският президент остава лоялен към алианса. Вашингтон все още е "напълно ангажиран" с колективната отбрана на алианса, каза той и допълни, че "САЩ се нуждаят от НАТО."

Той също така не пропусна да отбележи заслугата на Тръмп за това, че е накарал всички страни от НАТО да увеличат разходите си за отбрана до най-малко 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) към миналата година.

"Наистина ли мислите, че Испания, Италия, Белгия и Канада биха решили да преминат от 1,5% на 2%... без Тръмп. Няма начин", каза Рюте. Без САЩ защитата на Европа би струвала цяло състояние, добави той.

Уверенията на генералния секретар, че Тръмп е ангажиран с НАТО, следват седмици на заплахи от страна на американския президент, че може да завземе Гренландия със сила и че ще наложи нови мита на европейските страни за разполагането на ограничени войски на самоуправляващата се датска територия.

Предполагаемо споразумение за Гренландия

Миналата седмица Тръмп най-накрая изключи използването на сила и направи обратен завой по отношение на митата, след като сключи сделка, която според него ще даде на САЩ по-голям контрол над гигантския арктически остров – въпреки че и Дания, и Гренландия настояват, че няма да правят компромиси по отношение на суверенитета си.

Рюте, на когото Тръмп приписа заслугите за посредничеството в сключването на предполагаемото споразумение, призна, че "няма мандат да преговаря" от името на Дания. Той отхвърли и идеята, че преговорите за Гренландия са свързани с осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ.

ЕС също не трябва да изключва американските оръжейни компании от заема от 90 милиарда евро за Украйна, заяви бившият дългогодишен премиер на Нидерландия.

"Пакетът от заеми ... ще има огромно значение за сигурността на Украйна", заяви Рюте пред европейските законодатели.

В предложението си, публикувано този месец, Европейската комисия заяви, че две трети от тези средства ще бъдат предназначени за военни разходи на Украйна, като производителите на оръжие от ЕС ще имат приоритет като доставчици.

В резултат на това Киев може да използва заема за закупуване на неевропейско оръжие само ако има "спешна нужда от даден продукт и няма алтернатива" и ако е получил одобрение от изпълнителния орган на ЕС и столиците на блока.

Това стана, след като Франция, подкрепена от Гърция и Кипър, лобира за забрана на страни извън ЕС, като САЩ, да печелят договори, финансирани с тези средства – ход, срещу който се противопоставиха страни като Германия и Нидерландия.

Миналата седмица Европейският парламент се съгласи да ускори отпускането на заема, който е планиран да продължи до 2027 г., докато столиците на ЕС водят преговори за постигане на компромис по това предложение.

Париж отговори рязко на Рюте

Френското правителство отговори рязко на Марк Рюте, след като генералният секретар на НАТО заяви, че Европа не може да се защити без САЩ.

"Не, скъпи Марк Рюте. Европейците могат и трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност. Дори Съединените щати са съгласни. Това е европейският стълб на НАТО", отбеляза в социалната мрежа Х френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Той обаче не бе единственият във Франция, който се противопостави на коментарите на Рюте.

Според Мюриел Доменаш, бивш посланик на Франция в НАТО, правилният въпрос не е дали Европа може, а дали и как трябва да възпре всяка атака и да се защити сама, ако е необходимо.

Без да споменава конкретно Рюте, френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен заяви пред френското радио, че "това, което виждаме днес, е необходимостта от европейски стълб на НАТО" и че "Съединените щати са ни съюзници, но невинаги следваме една и съща линия".

Идеята за колективно укрепване на европейците в рамките на военния съюз, предложена за първи път от Франция преди няколко години, сега е подкрепена от други страни, включително Германия.

Коментарите на Рюте противоречат и на оценката на финландския президент Александер Стуб, който, както го цитира "Уолстрийт джърнъл", заяви в Давос миналата седмица, че европейците могат да се защитят сами, ако бъдат нападнати, дори и без пряката военна помощ на САЩ.

(БТА, със съкращения)