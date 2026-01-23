Великобритания припомни: единственото активиране на чл. 5 на НАТО е по искане на САЩ

Чл. 5 от устава на НАТО, предвиждащ колективна отбрана, е активиран само веднъж до сега - през 2001 година по искане на САЩ. Това написа в изявление принц Хари. Той посочи, че тогава всички членове на организацията са били призовани и са застанали зад САЩ в операцията им в Афганистан.

"Служих там, създадох приятели за цял живот. И там загубих приятели - само Великобритания загуби 457 военнослужещи", посочи той. Британски медии припомнят, че принцът има 10 години военна служба и на два пъти е бил в Афганистан.

"Тези жертви заслужават да бъдат обсъждани честно и с уважение, тъй като всички ние оставаме обединени и лоялни в защитата на дипломацията и мира", категоричен е Хари в очевиден отговор на критиките на американския президент Доналд Тръмп.

В реч пред Световния икономически форум в Давос той беше категоричен, че САЩ дава много, но не получава нищо от НАТО и изказа съмнения, че организацията ще окаже помощ, ако Вашигтон я поиска. Той се изказа и с явно неглижиране относно участието на неамериканските войници в Афганистан.

В Давос все по-ясно се видяха пукнатините в Алианса, след като и украинският президент Володимир Зеленски отчете опасенията, които имат европейските лидери, че НАТО може и да не защити свой член при атака от страна на Русия.

Sky News отбелязва, че коментарите на Тръмп са предизвикали силен гняв в британското общество и рядко срещана емоционална реакция у премиера Киър Стармър. Изданието припомня, че 1160 войници от коалицията, които не са американци, са загинали в Афганистан.

Обикновено Стармър се ограничава да коментира изявленията на Тръмп най-много до "погрешни". Сега обаче обяви, че думите му са "обидни и откровено ужасни". Ако аз бях казал нещо подобно, със сигурност щях да се извиня, допълни още той, отбелязвайки реакцията на ветераните във Великобритания.

Крайнодесният политик Найджъл Фараж, който доскоро подкрепяше Доналд Тръмп в коментарите му за погрешните политики на Европа, също не спести критики. "Когато беше взето решението да участваме в Афганистан, ние бяхме заедно със САЩ", отбеляза той в пост в социалните мрежи.

Фараж допълни, че коментарите не са честни, защото британските войници са останали през всичките години в Афгаистан, Лондон е похарчил за операцията пропорционално същите суми като Вашингтон, загубите също са пропорционални. "Същото важи всъщност за Дания и други страни", допълни още той.

Български военнослужещи също са участвали в мисията на НАТО в Афганистан - по данни на Министерството на отбраната към 11 хил. български войници са преминали през базите в Кабул и Кандахар.