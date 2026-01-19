"Коалицията на желаещите" за Украйна може да е отговорът за бъдещето на Европа без САЩ

Митата, с които американският президент Доналд Тръмп заплаши държавите, подкрепящи отказа на Гренландия да се присъедини към САЩ, изглежда са последната капка, която ще доведе до разрива в отношенията между Вашингтон и Европейския съюз, пише Politico. Според източници на изданието в ЕС вече се коментира, че европейските лидери трябва да се изправят пред истината, че САЩ под управлението на Тръмп вече не са надежден партньор - нито в областта на сигурността, нито по отношение на търговията.

Междувременно в своята социална мрежа Truth Social американският президент обвини Дания, че 20 години пренебрегва предупрежденията на НАТО да защити Гренландия от руските заплахи. "Дойде време и това ще бъде направено", написа той.

Има ли бъдеще Европа без САЩ?

Раздяла между съюзниците от двете страни на океана ще бъде болезнена за европейските лидери, пише още Politico. Някои от тях като италианския премиер Джорджа Мелони опитват да спасят отношенията. Но за някои европейски столици разводът е неизбежен и даже има готово решение за след това - "Коалицията на желаещите" за Украйна, в която участват не само страните от ЕС, но и Великобритания и Норвегия и други държави.

В последната година всички всички в тази коалиция (общо 35 държави) всъщност работят активно, за да противодействат на политиките на Доналд Тръмп. Източници на изданието отбелязват, че контактите между тези държави са постоянни и като цяло има голямо доверие между членовете. Лидерите и други служители от екипите общуват свободно и неформално, включително и в групови чатове - например между премиерите на Великобритания Киър Стармър и на Италия Джорджа Мелони, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александър Стуб, канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В този чат участва и украинският президент Володимир Зеленски и според източниците на Politico в него се обсъждат изявленията на Вашингтон по различни въпроси и възможните реакции.

Досегашната позиция на европейските лидери, които посетиха Вашингтон заедно със Зеленски през миналата есен, беше да не реагират на провокациите на Тръмп, а на политическите му действия. Благодарение на това Украйна сега преговаря за гаранции за сигурност от САЩ и според изявленията на властите в Киев скоро може да се стигне до подпис, въпреки позицията на Тръмп в началото на 2025 година, че Вашингтон няма да се ангажира със защитата на Украйна.

Сега обаче всички лидери, включително и най-предпазливият в изявленията си Киър Стармър, изглеждат ядосани. Стармър определи заплахите за митата като грешка.

Кризата ще унищожи НАТО

Бившият секретар на НАТО и бивш премиер на Дания Андерс Фог Расмусен коментира пред Financial Times, че операция срещу Гренландия може да бъде краят на световния ред, какъвто го познаваме. В момента САЩ използват реторика, която обикновено се чува от Москва или Пекин, срещу които светът очаква Вашингтон да се бори, отбелязва още Расмусен.

Той припомня, че от 1951 г. САЩ всъщност имат голям достъп до Гренландия и по време на Студената война на острова е имало 17 американски обекта и повече от 10 хил. военни. Сега те имат само една база със 150 военни.

И много други наблюдатели смятат, че действията на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия ще доведат до разрив в отношенията между съюзниците и в крайна сметка до края на НАТО. Според NBC News Вашингтон готви план за покупката на острова и вероятната сума е 700 млрд. долара, но в същото време не изключват и военна операция на фона на нежеланието на жителите на Гренландия да се присъединят към САЩ.

Тогава "Коалицията на желаещите" може да сложи основата на нов отбранителен съюз, който не изключва сътрудничеството със САЩ, но няма да разчита на него.

Участието на Украйна в разговорите на "Вашингтонската група" също дава интересна възможност - украинската армия е сред най-големите, добре подготвена, с реален боен опит и лидер при използването на новите технологии. Щом към нея бъде добавена военната мощ на Франция и Великобритания (и двете ядрени държави), Германия, Полша и други, то новият съюз ще има огромен потенциал.