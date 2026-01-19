Европейските акции отчетоха най-големия си дневен спад от два месеца

В понеделник европейските акции регистрираха най-големия си дневен спад от два месеца, тъй като инвеститорите са разтревожени от заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи допълнителни мита на осем европейски държави, ако не му отстъпят Гренландия.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe спадна с 1,19% до 607,06 пункта.

Германският водещ индекс DAX се понижи с 1,34% до 24 959,06 пункта, във Франция CAC40 отписа 1,78% до 146,92 пункта, във Великобритания FTSE100 реализира по-малък спад – 0,39%, до 10 195,35 пункта, а в Испания IBEX35 изгуби 0,26% до 17 665,3 пункта.

Тръмп заяви, че ще наложи допълнителни мита в размер на 10% от 1 февруари върху внасяните в САЩ стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия, Финландия и Великобритания. Митата се предвижда да се повишат до 25% на 1 юни, ако не бъде постигната сделка за острова, пише Ройтерс.

Заплахите на американския президент предизвикаха рязък отпор в Европа. Реакцията напомня за нестабилността, наблюдавана, когато Тръмп наложи мита на световните икономики през април 2025 г.

Неговите забележки повдигат въпроси и за перспективите пред търговските споразумения, сключени оттогава с Европа.

Световни лидери и корпоративни ръководители са на Световния икономически форум в Давос, коментарите на който ще бъдат внимателно разглеждани от инвеститорите за геополитически сигнали и сигнали за митническата и търговска политика.

„Съмняваме се, че (митата) ще бъдат въведени, както е обявено“, коментира Андрю Кънингам, главен икономист за Европа в Capital Economics. Той добавя, че според него ЕС ще прояви предпазливост с ответните мерки, „за да избегне по-нататъшна ескалация“.

Търговската несигурност почти наполовина е намалил инвестициите на германските компании в САЩ през първата година от втория мандат на Тръмп, според доклад на Германския икономически институт (IW), видян от Ройтерс.

Акциите на луксозните, автомобилните и технологичните компании са сред най-големите губещи в сесията, като поевтиняха, съответно, с 3%, 2,2% и 2,9%.

Индикаторът за волатилност на акциите в еврозоната скочи с 3,75 пункта до най-високото си ниво от ноември.

„Действията на Тръмп разпалиха геополитическите рискове, като същевременно въведоха отново несигурност в търговията. След началото на годината с ниска волатилност акциите могат да изпитат известен натиск надолу“, казва Кайл Рода, старши анализатор на финансовите пазари в Capital.com.

Пазарната реакция може да е преувеличена и поради малките обеми на търговия заради Деня на Мартин Лутър Кинг-младши в САЩ.

Същевременно, въпреки всеобщия спад, акциите на Beazley скочиха с близо 43%, след като Zurich Insurance Group обяви оферта за 7,67 млрд. паунда (10,3 млрд. долара) в брой за закупуване на специализирания британски застраховател.

Фармацевтичната и селскостопанска група Bayer повиши пазарната си оценка със 7,1% до най-високото си ниво от октомври 2023 г., след като Върховният съд на САЩ се съгласи да разгледа искането ѝ за ограничаване на съдебните дела, в които се твърди, че нейният хербицид Roundup причинява рак.