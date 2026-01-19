SOFIX продължава да расте, като добави още 0,43% и достигна 1411,2 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX продължава със серията ръстове, като в понеделник се повиши с още 0,43% до 1411,2 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,78% до 236,44 пункта, BGTR30 – с 0,77% до 1123,52 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,52% до 116,72 пункта.

Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад с 0,28% до 232,06 пункта.

Оборотът на борсата надвиши 2 млн. евро, като лидер по оборот от търгуваните позиции е „ВФ Алтърнатив“ с 515,2 хил. евро, следвано от „Телематик Интерактив България“ с близо 104,5 хил. евро и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с над 103,7 хил. евро.

Влияние върху търговията с акции на „Телематик“ е оказало „ИмПулс Растеж“, което е продало част от позицията си в хазартния оператор. Продадени са 10 097 акции на „Телематик“ за 100 хил. евро, като „ИмПулс Растеж“ притежава още 10 903 акции.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция в сесията с 83 сделки, следвана от „Софарма“ с 61, „Агрия Груп Холдинг“ с 49, „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 39, ФНИБ с 31 и „Шелли груп“ с 30.

Акциите на ЦКБ поскъпват най-силно от включените в SOFIX, с 11,24%, следвани от „Химимпорт“ с 5,61% и „Елана Агрокредит“ с 1,79%. Същевременно акциите на „Сирма Груп Холдинг“ са най-губещите от индекса за сесията със спад от 1,54%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 1,41% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 0,53%.

ЦКБ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „Градус“ с 8,57%, „Зърнени храни България“ със 7,89%, „Стара планина холд“ със 7,62%. На другия полюс са акциите на „Агрия Груп Холдинг“, които поевтиняват с 8,76%, следвани от „ЕМКА“ със спад от 4,13% и „Сирма груп холдинг“.

Най-голяма подкрепа на beamX оказаха акциите на „Ейч Ар Кепитъл“, които поскъпнаха с 6,67%, следвани от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с 3,33% ръст и „ИмПулс Растеж“ с 1,3%.

От акциите в индекса само тези на „Дронамикс Кепитъл“ отчетоха спад с 3,23%.