Новият международен правов ред – разпад или пренареждане

Светът е на прага на преход. Международният правов ред е пред все повече въпросителни, а водещи държави последователно го нарушават – американският държавен глава Доналд Тръмп отвлече президентът на Венецуела и предяви претенции над Гренландия. Действията на Русия и Китай през последните години също противоречат на установените правила.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: „Разпада ли се международният правов ред?“.

Румена Трифонова, председател на Института за глобални анализи:

Разпадат се илюзиите за световния ред, оформен след 1989 г. Дълго време се приемаше, че международното право, икономическата интеграция и демокрацията ще бъдат универсална основа на международните отношения и че пълномащабните войни са невъзможни. Реалността показа друго.

Държави като Русия и Китай не споделят тези ценности и използват системата в свой интерес, без тя да ги възпира от конфронтация. Затова Европа и САЩ днес се адаптират към свят, в който този ред никога не е бил споделян глобално.

Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската промишлена палата:

Има сериозен проблем с двойните стандарти в международните отношения. Нобеловата награда за мир беше предадена на човек, свързан с разширяване на военни конфликти, което подкопава доверието в глобалния ред. Особено тревожни са сигналите за оправдаване на анексии чрез силата, като случая с Гренландия, без исторически или правни основания.

В икономически план светът се отдалечава от глобализма. Високите мита и протекционизмът показват, че държави без силно производство търсят защита. Това напрежение ще се задълбочава, тъй като развиващите се икономики отказват да останат в подчинена роля.

Атанас Русев, Център за изследване на демокрацията:

Не става дума за пълен разпад на международния ред, а за силово пренареждане и преход към по-фрагментиран и по-малко предсказуем модел на сигурност. САЩ постепенно се оттеглят от ролята си на основен архитект на следвоенния ред, а на преден план излизат големите силови играчи.

Въпреки това базисен ред ще продължи да съществува, защото без него търговията и икономическият обмен са невъзможни.

За малки държави като България оцеляването минава през силни съюзи. Членството в ЕС, Шенген и еврозоната са ключови политически и икономически котви в този нов, по-конфликтен свят.

Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество:

Разпадане е твърде силна квалификация за международния ред – по-скоро наблюдаваме неговото пренареждане. Основната промяна идва от политиката на Доналд Тръмп, който се отказва от либералния интернационализъм и залага на реализма и двустранните отношения. Така западният политически полюс се разделя на САЩ и Европа, като ЕС, Великобритания и Канада остават привърженици на многостранната дипломация.

Понеже вече не разчита на американската военна сила, Европа се стреми към по-голяма стратегическа автономия. Международният ред се трансформира, а не изчезва, и след края на мандата на Тръмп е възможно ново пренареждане.

Светът отдавна не е бил изправен пред подобни промени. Въпросът е дали наложените правни норми ще бъдат прекратени. Бъдещето предстои да бъде решено за света.

Още от коментарите може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.