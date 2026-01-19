„Добре дошъл на партийния терен“ - политически реакции след оставката на президента

Минути след извънредното обръщение към нацията на президента Румен Радев, в което той обяви, че ще депозира оставката си утре, се появиха и първите коментари от политици.

"Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите. След като станат ясни, можем да говорим". Това заяви Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ).

„Румен Радев става от утре участник на партийната арена, така че политическите състезания помежду ни ще започнат и ще видим как ще приключат“, каза още Йорданова.

"Разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа", написа Ивайло Мирчев от ПП-ДБ във Facebook. "Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези две отправни точки и да се позиционира спрямо тях", посочва още Мирчев и допълва, че това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект.

"Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората. БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", коментира също в социалната мрежа председателят на БСП Атанас Зафиров.

"С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", заяви във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който подчертава, че в речта на Радев има прилики с програмата на "Възраждане".

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България", написа лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов в социалната мрежа.

„Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната”, посочва още той. Трифонов допълва, че „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия.

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник", написа също в социалната мрежа лидерът на МЕЧ Радостин Василев. "Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции", подчертава той.

Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си, а новите лица продължат да работят по стария начин, коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев, цитиран от БГНЕС.

"Позволявам си и едно лично послание към Радев - България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор - ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия. Помнете това", допълни той.