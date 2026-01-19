Румен Радев обяви, че подава оставка като президент*

Президентът Румен Радев обяви, че подава оставка в специално изявление. Оставката му ще бъде депозирана утре, 20 януари 2026 г.

Длъжността президент ще се изпълнява от вицепрезидента Илияна Йотова.

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза Радев. "Преди 9 години вие ми гласувахте доверие да работя за България като президент. Направихте го отново през 2021 г. Това е чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията, големите протести от 2020 и 2025 г.", коментира той.

"Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам в рамките на правомощията си държавният и обществен интерес", подчерта Радев. Той изтъкна обаче, че служебно правителство вече не може да бъде гарант за провеждането на честни избори

"Бих желал на първо място да поискам прошка", каза още Радев. "Времето подложи вашето доверие на изпитание. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Тъкмо вярата ми, че ще го постигнем е един от основните мотиви за това мое решение", добави той.

В тези 9 години България приключи процеса по европейската си интеграция, за който работиха усилено всички редовни и служебни правителства, изтъкна Радев.

"Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение. Защо българите спряха да гласуват, защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието, защо гражданите на два пъти заляха площадите, защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност", каза той.

"Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но функционира по механизмите на олигархията", коментира държавният глава в оставка.

Според него политиката се случва извън институциите. "Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание, говорят от името на правителството в присъствието на премиера, заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу политическите си опоненти. В този модел дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво, и техните ортаци, търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция", каза той.

Според него тези политици "поставят на карта мирния живот в условията на опасна война близо до границите на България". Той обеща, че "ще съхраним гражданския и етнически мир въпреки техните провокации".

"Кабинетът на сглобката заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие. Венецът на този произвол е похищението на Конституцията. В новия си вид тя осигури непрекъснатия контрол на олигархията над изпълнителната власт", изтъкна Радев.

Според него окончателният разрив на българите с политическата класа е отказът за референдум за датата на въвеждане на еврото.

"Протестната вълна роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори. Политическата класа предаде надеждите на българите в компромис с олигархията. Нужен е нов обществен договор. Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас", посочи той.

Радев каза, че иска да защити държавността, институциите и бъдещето на България. Младите заявиха, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент и е време да сложим край на примирението, безразличието, разединението, коментира още той.

Държавният глава в оставка не коментира евентуалния си политически проект, за който се спекулира от години.

Какво казва Конституцията

Според чл. 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд.

Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства.

Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата, пише БТА.

Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, посочва се на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014-2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България. На втория тур на първите демократични избори за президент – на 19 януари 1992 г., за президент и вицепрезидент са избрани Желю Желев и Блага Димитрова, издигнати от СДС.

На 30 юни 1993 г. вицепрезидентът Блага Димитрова подава оставка. В заявлението си до Конституционния съд тя заявява, че "отдавна обмисля това свое решение" и изтъква политически съображения за този свой акт. Със същото решение съдът прекратява предсрочно пълномощията на Блага Димитрова като вицепрезидент.

* Допълнена информация