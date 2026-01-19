Френският премиер все пак ще прокара бюджета без гласуване в парламента

Франция ще използва специални конституционни правомощия, за да прокара бюджет за 2026 г., обяви премиерът Себастиан Льокорню в понеделник, след като спечели достатъчно политическа подкрепа, за да може кабинетът му да оцелее след неизбежния вот на недоверие, който ще последва.

Льокорню заяви след заседание на кабинета, че планира да се позове на чл. 49.3 от Конституцията на страната, за да заобиколи парламентарното гласуване на законопроекта. С това той нарушава обещанието си да се въздържи да използва тези правомощия.

„Правя го със съжаление, защото осъзнавам, че съм принуден да се откажа от думата си“, коментира Льокорню пред журналисти, цитиран от Ройтерс.

Френският премиер казва, че официално ще се позове на член 49.3, за да приеме приходната част на бюджета във вторник в долната камара на парламента, преди текстовете да преминат към Сената.

Този ход доближава центристкото правителство до приемането на бюджет за намаляване на дефицита, който умерените му опоненти биха могли да понесат и да се въздържат от отстраняването на кабинета.

Правителството очаква бюджетът да бъде окончателно приет през първата половина на февруари, казва френски представител.

Льокорню казва, че вече няма да намалява данъчното облекчение за пенсиите и че месечната добавка към дохода за работниците с ниски доходи ще се увеличи с около 50 евро на месец за 3 млн. домакинства.

Програмата за евтиното хранене за студентите в университетските столове ще бъде удължена, а също така ще бъдат предприети стъпки за насърчаване на достъпни жилища.

За да се подпомогне финансирането на тези мерки, корпоративният допълнителен данък върху печалбите на големите компании, който трябваше да действа само една година, ще остане да действа и през 2026 г. Мярката се очаква да набере 8 млрд. евро.

Бори Вало, който ръководи социалистите в Националното събрание, отговори на тези отстъпки, като каза пред вестник Le Parisien, че „можем да си представим, че няма да е необходимо да гласуваме недоверие“.

В стремежа си да има бюджет Макрон загуби две правителства и видя как Франция затъва в смут, рядко виждан от създаването на Петата република през 1958 г., настоящата система на управление.

Въпреки че нито социалистите, нито консервативната партия „Републиканци“ са очаровани от предложения бюджет, политическите анализатори казват, че никой не иска да рискува предсрочни парламентарни избори, тъй като крайната десница води в анкетите.

Лидерът на консерваторите Брюно Ретайо писа в платформата X, че измененият бюджет ще доведе до „повече разходи и по-високи данъци“. Той обаче посочва, че ще позволи на правителството да остане при евентуален последващ вот на недоверие.

„Този ​​бюджет потвърждава, че ще трябва да изчакаме до президентските избори, за да приложим реформите, от които страната се нуждае“, добавя той.

Матилде Пано коментира, че нейната крайнолява партия „Непокорена Франция“ ще внесе предложение за вот на недоверие „в противовес на този бюджет и в защита на достойнството на парламента“.

Локорню потвърждава, че бюджетният дефицит няма да бъде по-висок от 5% от БВП и евентуално може и да е по-нисък.

„Добрата новина е, че перспективата за предсрочни парламентарни избори избледнява и правителството би трябвало да остане на мястото си засега“, коментират анализатори на ING в бележка в неделя.

„Окончателният бюджет обаче далеч не е благоприятен за бизнеса и увеличенията на данъците вероятно ще намалят инвестициите и ще забавят пазара на труда през 2026 г., което ще окаже отрицателно въздействие върху икономическия растеж“, предупреждават икономистите.