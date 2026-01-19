Американците поемат по-голямата част от увеличените от Тръмп мита

Митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп върху вносни стоки, се плащат почти изцяло от американските вносители, техните местни клиенти и, в крайна сметка, от американските потребители, според проучване на германски мозъчен тръст, цитирано от Bloomberg.

„Чуждестранните износители не намалиха значително цените си в отговор на увеличението на митата в САЩ“, казва се в доклад, публикуван в понеделник от Kiel Institute for the World Economy. „Увеличението на митническите приходи с 200 млрд. долара представлява 200 млрд. долара, отнети от американските предприятия и домакинства“, добавят авторите на доклада.

Проучването установява, че само около 4% от тежестта на митата се поема от чуждестранни фирми, като „почти цялата“ част от 96% се прехвърля върху американските компании купувачи. Те са тези, които плащат налозите, и след това трябва или да ги поемат, или да повишат продажните цени. Производителите и търговците на дребно са следващите, които трябва да решат дали да прехвърлят по-високите си разходи, или да се справят с по-ниски маржове.

„Митото не функционира като данък върху чуждестранните производители, а като данък върху потреблението на американците“, пишат изследователите от Kiel Джулиан Хинц, Аарон Ломан, Хендрик Малкоу и Анна Ворвиг.

Изследването се фокусира върху Бразилия и Индия, чийто износ беше обект на високи и широки американски налози миналата година. След влизането в сила на 50% мито бразилските износители „не намалиха съществено цените си в долари“. Подобна тенденция се наблюдава и в Индия, която първо се сблъска с мито от 25%, което седмици по-късно бе повишено на 50%.

Има няколко причини, поради които износителите не поемат голяма част от разходите, включително способността им да пренасочат продажбите към други пазари.

„Корекцията се осъществява чрез намаляване на обема на търговията, а не чрез отстъпки в цените“, посочва се в доклада на Kiel. „Изправени пред избора между запазване на маржовете при намалени продажби или намаляване на маржовете за запазване на обема, повечето износители очевидно предпочитат първото“.

Въз основа на данни за доставки, обхващащи 25 млн. трансакции на стойност около 4 трлн. долара, проучването на Kiel противоречи на аргумента на администрацията на Тръмп, че търговските партньори плащат митата.

„Това твърдение е в основата на обосновката на политиката: митата се представят като инструмент за извличане на отстъпки от търговските партньори, като същевременно генерират приходи за американското правителство – без разходи за американските домакинства“, пишат изследователите от Kiel. „Нашето проучване показва обратното: американските вносители и потребители понасят почти всички разходи", заключават авторите на доклада.