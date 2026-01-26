Рюте отхвърли призивите за създаване на европейска армия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли призивите на някои водещи европейски политици за отделна европейска армия, предизвикани от съмненията относно ангажимента на Доналд Тръмп към сигурността на Стария континент. Те се засилиха поради напрежението около Гренландия, пише Ройтерс.

Рюте каза пред привържениците на европейски сили, отделни от НАТО, която е ръководена от САЩ, „да продължават да мечтаят“ и заяви, че руският президент Владимир Путин ще „хареса“ мисълта, тъй като тя би направила армиите в Европа по-слаби.

В изказване пред Европейския парламент в Брюксел Рюте каза, че европейските страни трябва да продължат да „поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност“, както изисква Тръмп, но в рамките на трансатлантическия алианс.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс повдигнаха въпроса за европейска армия през последните седмици.

Без да посочва конкретно някои от предложенията, Рюте отхвърли идеята, като настоя, че Тръмп и САЩ остават силно ангажирани към НАТО въпреки несигурността, породена от исканията на американския президент към страната членка на алианса Дания да отстъпи контрола върху Гренландия.

„Мисля, че ще има много дублиране и ви пожелавам късмет, ако искате да го направите, тъй като трябва да намерите мъжете и жените в униформа – те вече са наясно с това, което се случва“, заяви Рюте.

„Това ще направи нещата по-сложни. Смятам, че Путин ще го хареса. Затова помислете пак“, добави той.

Рюте каза пред евродепутатите, че ако Европа наистина иска да действа самостоятелно, това ще струва много повече от 5% от БВП, които страните от НАТО приеха да заделят за инвестиции в отбрана и сигурност.

„Трябва да изградите собствен ядрен потенциал, а това струва милиарди и милиарди евро. В такъв сценарий ще загубите крайния гарант на нашата свобода, а именно ядрения щит на САЩ. Така че успех“, отбеляза той.