IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

След спора за Гренландия: Испания призова ЕС да създаде съвместна армия

Съвместна армия на съюза е по-ефективна от отделни национални въоръжени сили, смята испанският външен министър

08:17 | 22.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес. Снимка: Bloomberg LP
Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес. Снимка: Bloomberg LP

Испания призова Европейския съюз да създаде съвместна армия на блока като възпираща мярка, заяви испанският външен министър Хосе Мануел Албарес пред Ройтерс преди ден на срещи в Давос.

Регионът трябва първо да се съсредоточи върху обединяването на материалните си активи, за да интегрира уместно отбранителната си промишленост, и след това да мобилизира коалиция на желаещите, каза външният министър.

Притеснението дали европейските граждани биха били склонни да се обединят военно е „легитимен дебат“, но възможността за събиране на критична маса е по-голяма на национално ниво, каза Албарес и добави: „Съвместни усилия биха били по-ефективни от 27 отделни национални армии“.

Той говори преди извънредната среща на лидерите на ЕС по-късно в четвъртък в Бюксел за координиране на съвместния отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да купи или анексира Гренландия.

Свързани статии

Говорител на Съвета на ЕС потвърди късно в сряда, че срещата ще се състои въпреки съобщението на Тръмп в социалните мрежи, че той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са „създали рамково споразумение“.

Албарес, който говори след среща в Делхи в сряда с индийския си колега Субрахманям Джаишанкар, включваща разговори за по-дълбоки връзки в областта на отбраната, подчерта, че намерението за подобна армия не означава замяна на НАТО и изтъкна значението на трансатлантическия алианс.

„Но трябва да покажем, че Европа не е място, което ще се поддаде на военен или икономически натиск“, каза Албарес.

Позицията му е останала непроменена, въпреки че Тръмп оттегли заплахите си към Гренландия след срещата с Рюте, съобщи високопоставен дипломат и добави, че Испания е „доволна, че е намерен път за диалог в рамките на НАТО, ако той бъде потвърден“.

Концепцията за интегриране на националните въоръжени сили в наднационална европейска армия беше предложена за първи път през 1951 г., за да се противодейства на СССР и да се гарантира, че превъоръжаването на Германия не заплашва нейните съседи, но беше отхвърлена от френския парламент през 1954 г.

„Идеята за европейска отбрана беше част от създаването на ЕС. На моето поколение се пада задачата да довърши тази работа“, заяви Албарес.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:17 | 22.01.26 г.
Хосе Мануел Албарес армия на ЕС Гренландия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 5 минути
Напълно възможно и реално е , ЕС да поддържа 1,5млн армия ... И тактически ракети с тактически ядрени бойни глави , сигурно се пофффтарям , ама ... М/у другото у нас имаме реактор , ИРТ-2000 , и с него можем да произвеждаме плутонии ... :))) ... за научни цели де ... !! кимдебелиятун с такъв реактор започна и сега го броят за ядрена сила ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още