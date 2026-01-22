След спора за Гренландия: Испания призова ЕС да създаде съвместна армия

Испания призова Европейския съюз да създаде съвместна армия на блока като възпираща мярка, заяви испанският външен министър Хосе Мануел Албарес пред Ройтерс преди ден на срещи в Давос.

Регионът трябва първо да се съсредоточи върху обединяването на материалните си активи, за да интегрира уместно отбранителната си промишленост, и след това да мобилизира коалиция на желаещите, каза външният министър.

Притеснението дали европейските граждани биха били склонни да се обединят военно е „легитимен дебат“, но възможността за събиране на критична маса е по-голяма на национално ниво, каза Албарес и добави: „Съвместни усилия биха били по-ефективни от 27 отделни национални армии“.

Той говори преди извънредната среща на лидерите на ЕС по-късно в четвъртък в Бюксел за координиране на съвместния отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да купи или анексира Гренландия.

Говорител на Съвета на ЕС потвърди късно в сряда, че срещата ще се състои въпреки съобщението на Тръмп в социалните мрежи, че той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са „създали рамково споразумение“.

Албарес, който говори след среща в Делхи в сряда с индийския си колега Субрахманям Джаишанкар, включваща разговори за по-дълбоки връзки в областта на отбраната, подчерта, че намерението за подобна армия не означава замяна на НАТО и изтъкна значението на трансатлантическия алианс.

„Но трябва да покажем, че Европа не е място, което ще се поддаде на военен или икономически натиск“, каза Албарес.

Позицията му е останала непроменена, въпреки че Тръмп оттегли заплахите си към Гренландия след срещата с Рюте, съобщи високопоставен дипломат и добави, че Испания е „доволна, че е намерен път за диалог в рамките на НАТО, ако той бъде потвърден“.

Концепцията за интегриране на националните въоръжени сили в наднационална европейска армия беше предложена за първи път през 1951 г., за да се противодейства на СССР и да се гарантира, че превъоръжаването на Германия не заплашва нейните съседи, но беше отхвърлена от френския парламент през 1954 г.

„Идеята за европейска отбрана беше част от създаването на ЕС. На моето поколение се пада задачата да довърши тази работа“, заяви Албарес.