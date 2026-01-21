Ново 20: Тръмп няма да налага мита от 1 февруари, имало рамково споразумение за Гренландия

След седмици на реторика, която създаде опасност от най-дълбокия разрив в трансатлантическите отношения от десетилетия, президентът на САЩ Доналд Тръмп неочаквано отстъпи в сряда от заплахите си да наложи мита като средство за натиск, за да завземе Гренландия, и заяви, че се очертава споразумение за прекратяване на спора, предава Ройтерс.

„Създадохме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия арктически регион“, написа Тръмп в платформата си Truth Social. „Въз основа на това разбиране няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, допълни той.

Тръмп коментира това, след като изключи възможността да завземе датската територия със сила в речта си на ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Той се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и призна, че е създал неудобство на финансовите пазари със заплахите си.

Тръмп заяви, че е възложил на вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф да участват в дискусиите и ще предостави повече информация с „напредването на обсъжданията“.

В интервю за CNBC малко след публикацията му в социалните мрежи президентът на САЩ заяви, че рамковото споразумение включва права за САЩ върху суровините, както и предложената от администрацията му система за противоракетна отбрана "Златен купол".

"Те ще участват в "Златния купол" и в правата върху суровините, както и ние", отбеляза той.

„Хората мислеха, че ще използвам сила, но не е нужно да го правя“, каза по-рано Тръмп в речта си в курорта в Швейцарските Алпи. „Не искам да използвам сила и няма да я използвам“, допълни той.

Промяната в позицията за митата предизвика силен ръст на фондовия пазар, като S&P 500 е нагоре с над 1,5%. Това допринесе за възстановяването на пазара след най-резките разпродажби на акции от три месеца насам.

Съюзниците от НАТО бяха притеснени от нарастващите заплахи на Тръмп да завземе територията от Дания, която е дългогодишен съюзник на САЩ в НАТО.

Но през годината си на президентския пост Тръмп неколкократно отправяше сериозни заплахи, които плашеха пазарите, след което ги смекчаваше или ги оттегляше напълно, припомня Ройтерс.