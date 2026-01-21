Доналд Тръмп: САЩ няма да вземат Гренландия насила, но биха могли

Няма да използваме сила, за да придобием Гренландия, но бихме могли, заяви в своята реч пред Световния икономически форум в Давос американският президент Доналд Тръмп. Той каза, че страната е притежавала острова по време на Втората световна война, но го е върнала обратно на Дания.

"Доста глупава постъпка, но различни времена, различни политики", обясни още Тръмп. Според него темата за намеренията на САЩ за Гренландия вероятно е най-чаканата в Давос и допълни, че ще я дискутира по-късно на срещи с други лидери. Заявленията преди да пристигне в Швейцария бяха много по-агресивни и повечето европейски лидери обмисляха бъдещето на Европа без защитата на САЩ.

Междувременно заради заплахите на Тръмп в Европейския парламент блокираха работата по ратификацията на търговското споразумение между ЕС и САЩ.

Американският президент отхвърли коментарите, че анексирането на острова ще разруши НАТО и заяви, че смята, че ще бъде точно обратното - ще повиши глобалната сигурност. "Ще направим защитен купол, както в Израел", поясни той и допълни, че от него ще се възползва и Канада, макар че не вижда благодарност от тях. Тръмп критикува премиера Марк Карни за неговата остра реч в Давос, в която сподели виждането си, че вече не трябва да разчитаме на световния ред, който познаваме.

Гренландия се намира в зоната на влияние на САЩ, нито един друг член на НАТО не може да защити тази територия, смята още Тръмп. "За шест часа Дания се предаде на Германия във Втората световна война и не можа да защити нито себе си, нито Гренландия", обясни той и посочи още, че харесва Дания и нейните управляващи, но САЩ са били тези, които са ги защитили преди 80 години.

Тръмп отхвърли и вариант да вземе "под аренда" или чрез някакво споразумение острова, каквито предложения се коментират в медийни публикации, защото тогава също няма да има право да го защитава.

През 2019 година Дания обеща, че ще инвестира 200 млн. долара в защитата на Гренландия, но инвестира по-малко от 1% от тази сума. "Дания я няма на острова", заяви Тръмп и допълни, че САЩ просто искат "едно парче лед". Ако отговорът е да, ще бъдем благодарни, ако е "не" ще го запомним, допълни още той.

Според него САЩ дават много на НАТО, но не получават и не биха получили нищо, дори и да бъдат нападнати. Организацията съществува само, защото той в първия си мандат я е спасил, стана ясно още от речта му.

Войната в Украйна

Доналд Тръмп засегна и войната в Украйна, заявявайки отново, че тя нямаше да започне, ако е бил на власт преди четири години, защото има много добри отношения с руския президент Владимир Путин.

Той посочи, че броят на жертвите в Украйна се увеличава в последните месеци и иска да спре "тази кървава баня". Според него и двете страни искат "сделка", но до нея така и не се стига, и анонсира среща по-късно днес с украинския президент Володимир Зеленски.

В своето вечерно обръщение за 1427-ия ден от пълномащабната война Зеленски обаче заяви, че няма да пътува до Швейцария и че няма нужда от разговори заради самите разговори. Той заяви готовност да се срещне с Доналд Тръмп, само, за да бъдат подписани документите за икономическото възстановяване на Украйна и за гаранциите за сигурност след края на войната, каквито бяха заявките в предишната седмица.

На този етап няма официално потвърждение, че такава среща действително ще се състои - в социалните мрежи Володимир Зеленски публикува съобщения от проведени заседание, свързани с кризисната ситуация в енергийната система. Пътуванията му извън страната отнемат повече часове заради затвореното въздушно пространство над Украйна.

Според Axios все пак има вариант Тръмп да разговаря със Зеленски в четвъртък (22 януари). Източници на изданието посочват, че всъщност не е имало договорка за подписване на документи в Давос, защото е нужна още работа по тяхното довършване.

Представителите на Белия дом Джаред Къшнър и Стив Уиткоф разговаряха с преговарящия от името на Кремъл Кирил Дмитриев в Швейцария. Уиткоф анонсира среща с руския президент Владимир Путин на 22 януари. Досега разговорите между двамата блокират изпълнението на договорености, за които Доналд Тръмп изглежда готов.

Енергетика

В своята реч американският президент се похвали и с процъфтяващата американска икономика, намаляване на дефицита и инфлацията. Той обвини предишния президент Джо Байдън за проблемите в енергетиката и посочи, че сега САЩ добиват рекордни количества петрол и природен газ, а цената на бензина е под 2 долара за галон, спрямо 5-7 долара преди година.

За бума в петролната индустрия е допринесла и Венецуела, която е поискала да се споразумее с Вашингтон след ареста на президента Николас Мадуро, който извършиха американски военни. Сега Венецуела за шест месеца ще получи повече пари, отколкото за последните 20 година и ще сподели със САЩ тези приходи. След въздушната операция в страната САЩ ще "дойде с петролните гиганти", допълни още Тръмп.

Според него основен проблем и за САЩ при Байдън, и за Европа е "зелената лъжа", която кара европейците да плащат много повече за електроенергия. В Германия производството е намаляло с 22% спрямо 2017 година, а Великобритания "седи върху колосални запаси" в Северно море, но не иска да ги използва. В страната се използват 1/3 по-малко изкопаеми енергоизточници, отколкото преди десетилетие, допълни още Тръмп.

Според него Великобритания има огромни запаси, които не използва и по тази причина цената на електроенергията се е повишила със 139%.

С Европа споделяне едни ценности, но тя се движи в погрешна посока, категоричен беше още Доналд Тръмп.

В своята реч американският президент заяви, че Китай масово произвежда оборудването за зелените централи, което продават скъпо, но не използва. "Не видях нито една вятърна перка", заяви Тръмп и допълни, че в Китай има няколко мощности, които са построени, за да бъдат показвани на купувачите.

Според данни на статистиката на Китай, публикувана преди дни, въглищните централи за първи път от 10 години намаляват производството си, въпреки че има бум в търсенето. Той е покрит от соларните централи и Пекин се движи към целите си за намаляването на емисиите. Преди няколко години президентът Си Дзинпин съобщи, че Китай ще бъде икономика с нулеви емисии към 2060 година, или с около десетилетие след ЕС.