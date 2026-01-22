Зеленски: Европа страда от "гренландски синдром", чакаща одобрението на САЩ

Европа е в "гренландски режим" - изчаква с надеждата САЩ да се откажат от темата, няма обща позиция за острова, нито за Съвета за мир на Доналд Тръмп, заяви в своята реч пред Световния икономически форум украинският президент Володимир Зеленски.

"Европа изглежда объркана и опитва да убеди президента на САЩ да се промени. Но той няма да се промени - харесва се такъв, какъвто е. Казва, че обича Европа, но не я слуша", каза Зеленски и припомни, че преди година е завършил речта си в Давос с думите, че Европа трябва да може да се защити сама. 12 месеца по-късно промяна няма, отчете той.

Украинският президент призова за създаването на единна европейска армия и посочи, че всеки европейки лидер в момента наистина се чуди дали НАТО действително ще защити Латвия, ако Русия я нападне.

Среща между Тръмп и Зеленски

Първоначално Володимир Зеленски отмени своята визита до Давос заради кризисната ситуация с енергийната система в Киев, а и след като стана ясно, че фокусът ще бъде върху Гренландия. Американският президент Доналд Тръмп обаче обяви, че го чака за разговор.

Срещата беше позитивна, обяви Зеленски и допълни, че след разговора им американските преговарящи ще пътуват за Москва, за да разговарят с руския президент Владимир Путин, а след това ще има и първа тристранна среща в Обединените арабски емирства (ОАЕ) между представители на САЩ, Украйна и Русия. "Надявам се ОАЕ да са уведомени за тази среща - американската страна обича да ни изненадва", допълни още той.

Малко преди това Тръмп също каза, че разговорите са били "много добри". В Давос двамата проведоха един от редките си разговори далеч от журналистите.

Снимка: President.gov.ua

Европа не трябва да е "салата от малки и средни сили, подправени с врагове"

В своята реч в Давос Зеленски беше остър към европейските съюзници заради пасивността им по много въпроси. "Европа не трябва да бъде салата от малки и средни нации, подправена с врагове", отбеляза той и допълни, че всички в общността са загрижени да не се обидят един друг, отколкото да действат решително.

"Когато сме обединени, сме наистина непобедими и Европа може и трябва да бъде глобална сила. Не такава, която реагира късно, а такава, която определя бъдещето", категоричен беше Зеленски.

Той даде за пример Гренландия - тази вечер в Брюксел ще има извънреден Европейски съвет и "вероятно най-накрая може да има позиция" за острова, каза още украинският президент. Той критикува липсата на обща позиция на общността и за Съвета за мир на Доналд Тръмп.

"Може би тази вечер ще бъде решено нещо, но уставът беше подписан тази сутрин", заяви Зеленски и допълни, че всеки има своята причина да участва или да не участва.

Украйна също получи покана да участва, но в Киев са преценили, че нямат място в инициативата заедно с Русия и Беларус. В крайна сметка само България и Унгария от ЕС станаха членове на Съвета.

Подпис под устава сложи премиера в оставка Росен Желязков, а от съобщение от правителството става ясно, че решение за това е било взето на заседанието на кабинета в сряда (21 януари). По-рано президентът в оставка отбеляза, че е получил покана да представлява България в инициативата, но е отказал заради политическата обстановка в България и желанието му да се фокусира върху вътрешните проблеми на страната.

Същата пасивност както по отношение на Гренландия Европа проявява и по отношение на Беларус - в страната вече са разположени ракети "Орешник", а те не са "само за украса". "Но Европа все още остава в режим "Гренландия" - може би някой ден ще направи нещо", допълни той.

Руските военни кораби могат да потънат край Гренландия

Зеленски отбеляза, че е получил предупреждения да не споменава пред американците за ракетите Tomahawk, за да не "разваля настроението", или за Taurus, за да не обиди европейците. В същото време руските ракети продължават да атакуват украинските градове (включително и по време на срещата му с Доналд Тръмп балистични ракети нанесоха разрушения в Кривий Рих и Днипро).

И в тези ракети има не само китайски, но и европейски компоненти, каза още Зеленски пред форума.

Той критикува и липсата на действие спрямо "сенчестия флот" - САЩ спира танкерите, които превозват венецуелски петрол, а Европа - не. "Руският петрол дестабилизира Европа - ако Путин няма пари, в Европа няма да има война", категоричен беше Зеленски и предложи "украинския опит и оръжие", които ще гарантират, че нито един от военните кораби на Русия няма да остане край Гренландия.

"Те могат да потънат близо до Гренландия, точно както го правят край Крим", каза украинският президент.

Той отбеляза също, че за четири години Европа не създаде и съд за военни престъпления заради Украйна, припомняйки операцията на САЩ срещу Венецуела. Има много коментари, но е факт, че венецуелският президент Николас Мадуро е изправен пред съда, а Путин продължава да е на свобода и да преговаря за своите замразени активи, допълни Володимир Зеленски.