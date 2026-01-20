И Украйна има покана да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Украйна има покана да стане част от Съвета за мир - инициативата на американския президент Доналд Тръмп за стабилизиране на Газа, която беше създадена след резолюция на ООН. Това потвърди пред журналисти в онлайн разговор в WhatsApp украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че в момента поканата се анализира от съветниците му.

"Русия е наш враг, а Беларус е неин съюзник. Честно казано, много ми е трудно да си представя как можем да бъдем заедно в какъвато и да е организация. И не става въпрос за Съвета за мир - Русия работи за война и Беларус е заедно с нея", заяви украинският президент.

Преди ден стана ясно, че САЩ са поканили руския президент Владимир Путин, както и беларуския му колега Александър Лукашенко да участва в инициативата. Много анализатори отбелязват иронията - Путин нападна съседната си държава и отказва да подпише примирие, за да се проведат мирни преговори, за което би трябвало да съблюдава в Газа.

Очаква се тази покана да бъде дискутирана от представителя на Кремъл Кирил Дмитриев с американски представители в Давос. Зеленски отмени своята визита на форума, сочейки като причина нощния обстрел, оставил без топлоснабдяване над 5600 жилищни сгради (почти половината) в Киев.

"Борим се да оцелеем, за нашата независимост и суверенитет. Затова ни е нужна всяка помощ и сме благодарни за подкрепата от САЩ", каза още украинският президент на въпрос дали смята Доналд Тръмп за надежден съюзник. Той посочи, че само преди дни Украйна е получила ракети за Patriot, които са помогнали при последната атака по столицата.

Украйна купува средствата за ПВО от САЩ с помощта на съюзниците си от НАТО и програмата PURL, в която основни донори са Германия и Нидерландия, както и Скадинавските страни. Но дори и така, доставките се бавят и миналата седмица украинският президент призна, че в страната вече няма ракети за повечето системи за противовъздушна отбрана.

Зеленски припомни още, че се договарят три много важни документа със САЩ, включващи както гаранции за сигурността, така и възстановяването на Украйна след края на войната. По отношение на санкциите - те също могат да бъдат по-тежки, но САЩ започнаха да спират танкери от т.нар. "сенчест флот", отчете още Зеленски.

Мита за наказание

Френският президент Еманюел Макрон също отказа да се присъедини към Съвета за мир, с което си спечели закана, че ще бъдат наложени мита в размер на 200% за производителите на вина и шампанско.

Според Bloomberg инициативата на Тръмп излиза извън границите на Газа и може да бъде разглеждана като алтернатива на ООН. Членовете ще трябва да платят 1 млрд. долара за членството си, а сумата ще бъде управлявана от председателя на съвета (Доналд Тръмп), допълва още агенцията, която има достъп до документа. Според източници и други европейски лидери мислят да откажат да участват в този съвет.

"Уважвам Дания и нейния суверенитет и националната ѝ цялост. Много бих искал САЩ да се вслушат в Европа и да бъде намерено решение в дипломатически формат", каза още Зеленски по повод желанието на Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Американският президент заплаши с мита в размер на 10% и осем европейски държави, които подкрепиха Дания. Според заявките му тази санкция е срещу Дания, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Нидерландия, Финландия и Великобритания.