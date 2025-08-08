Украйна продължава с операция за "демилитаризация" на Крим

Продължава операцията по "демилитаризацията" на Крим, съобщи украинското военно разузнаване (ГУР), разпространявайки видео, за което се твърди, че е от поредна атака по системите за противовъздушна отбрана на полуострова. На кадрите е видно унищожаване на обекти - радари на системите за отбрана, куполи и десантен кораб.

Според публикацията заради масовите атаки към Крим са изградени специални защитни куполи за защита на военното оборудване. Заради масираното нападение в нощта срещу 7 август движението по Кримския мост беше спряно в продължение на повече от пет часа.

Украинските дронове и ракети "изгониха" руския Черноморски флот от историческата му база в Севастопол. Сега корабите са пребазирани в Новоросийск. От Крим обаче редовно се изстрелват руски дронове и ракети, целящи Одеса и околностите, включително и пристанищната инфраструктура и ограничаване на морския транспорт.

В нощта срещу 8 август дронове са поразили и електростанция "Титан" в Армянск, съобщават още местни жители. Снимки на НАСА потвърждават пожари на координатите, на които се намира подстанцията.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожени 30 дрона тази нощ, от които осем над Крим. В Ростовска област са свалени девет дрона. Местните власти съобщават за горяща цистерна с горива в Милерово, където се намира военна база. Този път обаче целта е петролна база "Ертан", където данните на НАСА потвърждават за мащабен пожар.

ВВС на Украйна също съобщава за вълни с дронове, насочени към Украйна тази нощ. Изстреляни са 108 дрона, сред които и реактивни. Част от тях са изстреляни от н. Чауда в Крим Със средствата на ПВО и системите за радиоелектронна борба са унищожени 82 дрона. Има директни попадения на 26 дрона в 10 локации, но без повече повече подробности за нанесените поражения.

Ситуацията около Покровск е много тежка

Ситуацията около Покровск е много сериозна, призна главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирский пред TCH. В момента в това направление е струпана най-голямата руска групировка на фронтовата линия - повече от 110 хил. военни, които непрекъснато сменят тактиката в опит за пробив.

Руските военни използват бронирана техника, мотоциклети, малки щурмови групи, дронове и друго оборудване и тактики в търсене на слабо място на отбраната. Засега украинците контролират ситуацията, казва Сирский.

Русия опитва вече близо година настъпление към града, пише и Институтът за изучаване на войната (ISW). Военните анализатори отбелязват и че дори и след три години и половина активни бойни действия Русия все още не е окупирала в административните им граници Донецка и Луганска област и са нужни години за осъществяване на целта за пълното превземане на четирите анексирани области.

Русия поставя като условие за край на бойните действия международното признание на окупираните области в административните им граници, което означава Киев да предаде без бой градове като Херсон и Запорожие, за чието превземане ISW отбелязва, че ще отнеме години и големи усилия.

Интензивността на бойните действия в Сумска област се забавя

Интензивността на бойните действия в Сумска област се забавя, но атаките не са прекратени. Русия започна операция в областта, за да направи "буферна зона", но данните показват, че украинските военни са успели да удържат натиска. Сводката на Генералния щаб на ВСУ сочи, че през последното денонощие там са регистрирани 11 битки, а Русия е изстреляла 20 управляеми авиационни бомби.

Интензивни са боевете в Лиманското направление, където са регистрирани 25 директни бойни сблъсъка, както и в Торецкото направление. Няма сериозни изменения в Краматорското направление край Часов Яр.

Най-горещо е положението в Покровското направление и свързаното с него Новопавливско направление. ВСУ съобщава за общо 57 битки в региона.

Като цяло сводката за 1261-ия ден от началото на войната съобщава за 147 битки през миналото денонощие. Русия е извършила и 86 въздушни удара със 160 управляеми авиационни бомби.

Ще има ли среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин за договаряне на мир?

Ден след като стана ясно, че се водят разговори между Кремъл и Белия дом за среща на президентите, пропастта между заявленията и позициите расте. Според украински анализатори причината е, че Москва опитва да печели време, напомняйки предишното предложение на Путин за среща през май, което доведе до подновяване на контактите между Русия и Украйна, но на ниско ниво в Истанбул. Тогава украинският президент Володимир Зеленски прие и заяви, че ще очаква Путин в Истанбул, а Тръмп каза, че ще се включи при необходимост.

Сега САЩ и Русия дори не са единодушни кой е предложил срещата, в какъв състав ще се проведе, както и кога и къде ще бъде тя.

В Кремъл казват, че двамата ще се срещнат до няколко дни, а руският прездент Владимир Путин коментира, че Обединените арабски емирства е перфектен вариант за място. От Белия дом обаче опровергаха изявленията и заявиха, че преговорите са още в началото и място не е обсъждано.

Доналд Тръмп заяви в кратък брифинг в Белия дом, че руската страна е поискала срещата, докато представителят на руския президент Юрий Ушаков обяви, че е било предложение на американците. Владимир Путин уклончиво обяви, че "вече няма значение кой е предложил пръв".

Кремъл е твърдо против участието на Украйна в разговора. Попитан дали разговор първо със Зеленски е условието за срещата на руския президент с него, Тръмп отговори с кратко "не", но и не стана ясно дали ще настоява единствено за тристранна среща, каквито публикации се появиха във водещи медии.

"Те искат да се срещнат с мен и аз ще направя всичко, за да спра тази война", заяви в заключение Тръмп и обяви, че хиляди млади хора умират всеки месец и това трябва да спре.

Войната е в Европа и против Европа

Всички ясно рабират, че войната е в Европа и против Европа, заяви Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1261-ия ден от началото на пълномащабната война. Той беше категоричен, че Русия е започнала войната и тя трябва да бъде накарана да прекрати бойните действия, а Европа да има място при преговорите.

"Обсъдихме всякакви варианти за двустранни и тристранни срещи. Благодарен съм на президента Тръмп за неговата откритост и желание да намери решение", допълни Зеленски.

Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Германия, Франция, Италия и председателя на Европейската комсия, уведомил ги е за развитието на ситуацията и са съгласували позициите. "Планираме срещи на континента", допълни той без повече подробности.

Зеленски: Русия се страхува от санкциите на САЩ

"Всички знаят, че решенията в Русия се взимат от един човек и той се страхува от санкциите на САЩ", каза още Володимир Зеленски. Днес (8 август) изтича крайният срок, който Доналд Тръмп даде на Русия да спре войната, заплашвайки със санкции.

"Всичко зависи от него (Владимир Путин - б.р). Ще видим какво ще направи. Много съм разочарован", коментира американският президент в Белия дом, попитан все още ли важи ултиматумът, който постави на Русия.